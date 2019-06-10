Около 30 самолетов SSJ100 сформируют проект бизнес-чартеров

Зампред ВЭБа Артем Довлатов сообщил, что порядка 30 самолетов SSJ100 войдут во флот проекта бизнес-чартеров.

"Есть определенная ниша, и эту нишу может занять Superjet, — сказал Довлатов в интервью "РИА Новости" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). — Потенциальный объем рынка на текущем этапе оценивается примерно в 30 самолетов".

По его словам, "сейчас идет много дискуссий вокруг Superjet", однако компания старается найти для самолета "перспективную нишу".

"Мы очень активно вовлечены во все процессы, связанные с Superjet. На РИФ (Российский инвестиционный форум. — Ред.) в Сочи подписали соглашение о том, что мы будем на базе Superjet развивать бизнес-авиацию. Я считаю, что это может быть очень перспективный проект, мы уже подходим к активной стадии реализации", — добавил он.

Аэропорт Внуково, "ВЭБ-лизинг", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), авиакомпания "Азимут" и "Национальная резервная корпорация" банкира Александра Лебедева подписали соглашение по проекту чартерных бизнес-перевозок по России на SSJ100 в середине февраля.

Глава ОАК Юрий Слюсарь отмечал, что проект планируется запустить до конца 2019 года. На ПМЭФ он сообщил журналистам, что на первом этапе будет передано шесть SSJ.

Sukhoi Superjet 100 — это первый гражданский самолет, созданный в России. Воздушное судно способно совершать перелеты на расстояние до 4,6 тыс. км и обладает вместимостью 98 пассажиров. Производство таких лайнеров началось в 2011 году.