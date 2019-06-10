Donya-e Eqtesad (Иран): состязания российских военных летчиков в Крыму – специально для НАТО

В Крыму проходит всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019". Подобные состязания — сигнал как для НАТО, так и для Украины, которая, несмотря на смену власти, по-прежнему призывает признать Россию "страной-агрессором". Это накладывает определенный отпечаток на отношения России со странами бывшего СССР, опасающихся возможных "рецидивов", пишет иранское издание.

По сообщениям ИА "Ирна", уже несколько дней Россия проводит испытания военно-воздушных сил над небом Крымского полуострова. В состязаниях задействовано самое передовое новейшее вооружение российской боевой авиации. Оно уже успешно уничтожило несколько единиц боевой техники условного противника как в воздухе, так и на земле.

Состязания, которые начались 24 мая 2019 года и получили официальное название "Авиадартс", со вчерашнего дня приобрели более серьезную форму - к боевому взаимодействию подключились российские боевые самолеты и вертолеты.

Как сообщило Министерство обороны России, в конкурсе принимают участие военные летчики из четырех регионов страны, а также Северный флот - таким образом задействована поистине самая мощная часть российских военно-воздушных сил.

На видео, представленными российскими СМИ, видно, как боевые истребители, бомбардировщики и вертолеты российских ВВС над Черным морем успешно поражают различные цели воображаемого противника.

По сообщениям Минобороны РФ, в конкурсе задействованы истребители, бомбардировщики и боевые вертолеты типов Ми-8 и Ка-52: они соревнуются в уничтожении целей условного противника как в воздухе, так и на земле.

Учитывая возрастающую напряженность в отношениях между Россией и Северо-Атлантическим блоком, а также систематические обвинения России в проведении таких состязаний в "опасной близости от границ", думается, что данные всероссийские боевые соревнования, которые продлятся до 9 июня, на самом деле представляют собой определенный сигнал как для НАТО, так и для Украины, все еще продолжающей, несмотря на смену власти в Киеве, политику, враждебную России. В риторике киевских властей по-прежнему можно заметить обвинения России в оккупации Крымского полуострова как части суверенной территории Украины, которая должна быть "однозначно возвращена" Киеву.

Напомним, что противоречия между Россией и Украиной, которые приобрели в определенном смысле характер межэтнической и религиозной розни, длятся со времен распада СССР, и особую силу получили после событий весны 2014 года в Киеве. Нынешняя власть на Украине и страны Запада считают эти события "революцией", Россия же - незаконным "военным путчем".

Население востока Украины, а также самого Крымского полуострова, после событий 2014 года выступило против центрального правительства в Киеве и отказалось признавать произошедшую в столице смену власти.

Военное присутствие России на Крымском полуострове, фактически, начиная с распада СССР, имевшее место все годы, помогло обеспечить безопасное проведение референдума, за который выступило население Крыма, преимущественно русскоязычное и потому тяготеющее к России. По итогам референдума, большинство голосовавших высказалось за независимость от Украины и возвращение Крыма в состав России. Итоги референдума согласился признать президент России Владимир Путин, и, таким образом, состоялось присоединение Крыма к России. Однако страны Европы отреагировали на референдум со скрытой или открытой враждебностью и отказались признать его легитимность.

С 2014 года влиятельные европейские страны (прежде всего, входящие в состав ЕС) и США ввели санкции против России и российских компаний, работающих на Крымском полуострове, которые систематически продлеваются по настоящее время. Санкции были введены также и адресно, против ряда российских политиков, оказавших особую поддержку проведению референдума. Таким образом Запад надеется заставить Россию вернуть Крым Украине, несмотря на заявления президента России Владимира Путина, неоднократно подчеркивавшего в своих выступлениях "невозможность" подобных шагов.

В настоящее время в связи с так называемой "аннексией Крыма" Украина продолжает взывать к международному сообществу с требованиями признать Россию "страной-агрессором", а также призывает усилить экономическое и политическое давление на нее.

До самого последнего времени Владимир Путин продолжал подчеркивать, что Россия не ведет и не будет вести переговоры по возвращению Крыма ни с каким-либо государством, ни с конкретными лицами, какие бы государства они ни представляли. Вместе с тем, многие российские эксперты отмечают, что, хотя шаги Москвы по присоединению Крыма вызвали в значительной части населения России национальный подъем, тем не менее ряд бывших государств СССР, особенно вблизи западных рубежей России, испытывают опасения в связи с возможными "рецидивами" российской агрессии на постсоветском пространстве. Ряд политологов отмечает также заметное ухудшение отношений Москвы с некоторыми странами бывшего СССР, которое началось после событий 2014 года и длится до сих пор.

Вероятно, именно эти события вызвали определенную враждебную риторику в отношении России даже со стороны Белоруссии и лично президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который до настоящего времени всегда поддерживал тесные отношения с Путиным. Так, он пообещал, что страна никогда не станет провинцией или областью России. А в последнее время подобные заявления Лукашенко стал делать особенно часто. Кроме этого, многие наблюдатели фиксируют, что именно в связи с Украиной ряд постсоветских государств, в частности, Грузия, Латвия и Литва, в последние годы стали проводить заметно более враждебный в отношении России политический курс.

Новый президент Украины Владимир Зеленский, церемония инаугурации которого прошла в Киеве совсем недавно, уже заявлял, что имеет надежду на разрешение конфликта на востоке Украины и также на решение (разумеется, в пользу Украины) проблемы Крыма. Однако пока непонятно, за счет каких аргументов ему удастся убедить в своей правоте российского президента, который и после смены власти в Киеве заявил, что не собирается делать вопрос Крыма предметом переговоров "с кем бы то ни было".