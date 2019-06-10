На ПМЭФ рассказали о разработках ракетно-космической корпорации

Глава объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Жерегеля в студии "Известий" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о результатах своей работы в организации и достигнутых успехах.

По его словам, если брать только цифры, то "результат еще не совсем заслуживающий". Топ-менеджер пришел в ОРКК около года назад, когда в штате корпорации числились 15 человек. "И, по сути, кроме корпоративного управления акциями нашего дочернего общества ничем не занимались", — уточнил он.

Однако перед ОРКК поставили задачу стать центром компетенции по диверсификации и выпуску гражданской продукции. "Космический потенциал позволяет говорить о том, что качество нашей продукции, что бы мы ни выпускали, должно быть космическим", — сказал глава ОРКК. По его словам, разработки компании имели и имеют экспортный потенциал, но с момента начала работы прошло только десять месяцев.

Могут пользоваться спросом технологии в машиностроении, двигателестроении и спутниках, отметил Жерегеля. При этом потенциал сотрудничества больше направлен на восток, чем на запад. Европейские коллеги ранее очень активно сотрудничали с российскими специалистами в сфере создания спутников. В настоящее время "с опаской смотрят в сторону РФ". Сотрудничество развивается с сирийцами, Китаем, Ираном — на восточных направлениях.

Жерегеля отметил значительный потенциал китайских коллег. Он допустил, что они развиваются опережающими темпами, чем российские специалисты, но заинтересованы в сотрудничестве.

Говоря о главе частной американской компании SpaceX Илоне Маске, глава ОРКК назвал его хорошим пиар-менеджером. "Пока рано говорить, насколько он сделал технический прорыв. Об этом можно будет судить, когда он пройдет пару успешных испытаний", — отметил Жерегеля. Пока можно заметить, что в компании Маска получается не всё, добавил он.

"Но мы действительно его рассматриваем как пример для подражания успешного коммерческого проекта", — заключил руководитель ОРКК.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6–8 июня. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ.