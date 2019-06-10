НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции

Приобретение Анкарой российских ЗРК С-400 приведет к изменению баланса сил в регионе, заявил глава минобороны Греции Эвангелос Апостолакис в Вашингтоне.

Апостолакис выступил на форуме по оборонной политике Евросоюза, передает РИА "Новости".

Министр заявил, что альянсу придется предпринять необходимые меры при получении Турцией российских ЗРК. При этом Афины выступают против того, чтобы Турция получила самолеты США F-35.

Напомним, США пытаются сорвать поставки С-400 Турции. Так, накануне постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Турция должна отказаться от С-400, если надеется получить F-35.

Антон Антонов