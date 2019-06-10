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10.06.2019
Военно-промышленный курьер

Самолет МС-21 покажут на авиасалоне МАКС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Самолет будет показываться с пассажирским салоном, рассказал президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Разрабатываемый российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 будет представлен широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне-2019 этим летом. Об этом ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил Слюсарь.

Он также отметил, что в рамках МАКС пройдет большое количество событий, связанных с презентацией самолета, в том числе - презентации для инвесторов.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.

Авиасалон МАКС пройдет в городе Жуковский с 27 августа по 1 сентября 2019 года. 

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Страны
Россия
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
МАКС-20XX
МС-21
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