25-я годовщина подписания контракта на поставку в Малайзию 18 истребителей МиГ-29N

Четверть века назад, 7 июня 1994 года был подписан исторический контракт на поставку Королевским ВВС Малайзии 18 российских истребителей МиГ-29N. Стоимость контракта составила 550 млн долл., огромную по тем временам для России и для компании МАПО (ныне АО "РСК "МиГ") сумму - даже с учетом того, что соглашение предусматривало встречное обязательство России закупить пальмовое масло на 100 млн долл и другие оффсетные обязательства еще на 200 млн долл.

Истребители МиГ-29N Королевских ВВС Малайзии (с) АО "РСК "МиГ"

Помимо чисто коммерческого значения эта сделка имела огромное политическое и символическое значение. Именно с этого момента постсоветская Россия вышла на мировой рынок вооружений в качестве крупного и агрессивного игрока. Уже похороненная русская (советская) военная промышленность вдруг оказывается вполне себе живой и активной. Впервые Россия напрямую столкнулась на мировом рынке вооружений с США, и итог соревнования неожиданно для всех, включая самих русских, оказался вполне обнадеживающим. Имено в борьбе за этот контракт в Российской Федерации была создана современная постсоветская система военно-технического сотрудничества и подавлены квазикриминальные элементы, которые пытались войти в этот рынок. Соглашение открыло дорогу продажам новой боевой авиационной техники российского производства в другие страны мира.

Центр АСТ в ближайшее время еще вернется к истории этого контракта, а пока предлагаем нашим читателям небольшую подборку винтажных фото с церемонии подписания контракта. Фото любезно предоставлены блогу bmpd первым Генеральным директором Госкомпании "Росвооружение" Виктором Ивановичем Самойловым.

(с) фото из личного архива В.И. Самойлова - первого генерального директора государственной компании по экспорту и импорту вооружений и военной техники "Росвооружение"

Справа налево: министр обороны Малайзии Наджиб Разак, вице-премьер правительства Малайзии Анвар Бадави (несостоявшийся преемник Махатхира), далее скорее всего переводчик, далее вице-премьер Правительства России Олег Сосковец, Генеральный директор ГК "Росвооружение" Виктор Самойлов, Генеральный директор ПО "МАПО" Владимир Кузьмин (с) фото из личного архива В.И. Самойлова

Владимир Кузьмин и Виктор Самойлов подписывают контракт (с) фото из личного архива В.И. Самойлова

Члены российской делегации. Слева направо: заместитель Министра обороны России Андрей Кокошин, министр внешнеэкономических связей России Олег Давыдов, председатель Государственного комитета по оборонным отраслям промышленности России Виктор Глухих, будущий председатель ВПК "МАПО" Александр Безруков (с) фото из личного архива В.И. Самойлова

Члены российской делегации - Александр Безруков и Председатель Центрального банка России Виктор Геращенко. Во втором ряду Главнокомандующий ВВС России генерал-полковник Петр Дейнекин (с) фото из личного архива В.И. Самойлова

Владимир Кузьмин, Александр Безруков, Виктор Геращенко. Во втором ряду, очень похоже, бывший Вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой. Будучи Вице-президентом, Руцкой принимал активное участие в продвижении МиГ-29 в Малазию. С момента октябрьского кризиса 1993 года прошло всего чуть более полугода, а Руцкой уже на свободе и даже включен в состав официальной делегации (с) фото из личного архива В.И. Самойлова