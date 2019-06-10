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10.06.2019
bmpd.livejournal.com

Государственное поклонение общевойсковому "Черному бунчуку" Чингисхана в Монголии

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Государственное поклонение общевойсковому "Черному бунчуку" Чингисхана в Монголии

Фото пресс-служба Президента Монголии Х. Баттулги

6 июня 2019 года в Центральном аймаке Монголии на вершине горы Агуйт прошло ежегодное государственное поклонение общевойсковому черному бунчуку "Хар Сулд", который является главным символом вооруженных сил Монголии. В церемонии приняли участие глава государства Халтмаагийн Баттулга, министр обороны Монголии и начальник генерального штаба вооруженных сил Монголии .

Хар С?лд - черный военный бунчук Чингисхана. Он состоит из отдельных бунчуков, представляющих собой древки, на вершине которых укреплены конские волосы. Согласно традиционным представлениям, бунчуки Чингисхана священны. Каждый бунчук представляет собой пику, на вершине которой укреплен круг с пучками конских волос. Единство нации символизируют волосы, которые для черного бунчука были собраны с грив и хвостов черных коней со всей Монголии.

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Страны
Монголия
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