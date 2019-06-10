Научно-производственный кластер на базе центра Хруничева может войти в ОЭЗ Москвы

Научно-производственный кластер и национальный космический центр станут двумя отдельными объектами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность распространить режим особой экономической зоны (ОЭЗ) на научно-производственный кластер, который будет создан на базе Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. В январе этого года президент России Владимир Путин поручил создать на базе завода "Национальный космический центр" (НКЦ) за счет реновирования его объектов и территорий.

"Мы рассматриваем перспективы развития и расширения особой экономической зоны Москвы - ОЭЗ "Технополис "Москва". У нас есть две потенциальные площадки - в Руднево и площадка, которую мы сейчас готовим совместно с Роскосмосом к созданию научно-производственного кластера на территории завода им. Хруничева. Мы примем решение, будет ли особая экономическая зона на двух площадках или на какой-то одной. Это будет зависеть от концепции развития территорий, однако приоритетной мы видим для себя площадку завода им. Хруничева," - сообщил заммэра.

При этом он пояснил, что научно-производственный кластер и национальный космический центр станут двумя отдельными объектами. Так, космический центр планируется построить, оптимизировав территорию завода им. М.В. Хруничева, а неиспользуемые здания и территории перейдут городу и будут развиваться как научно-производственный кластер.

"Технополис "Москва" - это единственная в столице особая экономическая зона. Она объединяет пять площадок. В 2016 году в соответствии с поручением президента России Владимира Путина управление ОЭЗ было передано правительству Москвы. Осенью 2017 года распоряжением мэра Москвы особой экономической зоне было присвоено название "Технополис "Москва". По данным экономического блока Москвы, общая площадь всех пяти территорий, вошедших в ОЭЗ, - 207,5 га. Из них на "Алабушево" приходится 142,1 га, МИЭТ - 4,5 га, "Микрон" - 13,3 га, "Ангстрем" - 15,2 га, "Технополис "Москва" (комплекс зданий рядом с метро "Текстильщики" в ЮВАО) - 32,4 га. На сегодняшний день в ОЭЗ насчитывается более 50 резидентов, на территории действует режим свободной таможенной зоны, а общее снижение налоговой нагрузки для резидентов "Технополиса" достигает 47%.

О космическом центре

"Национальный космический центр" на базе завода им. М.В. Хруничева должен заработать в 2022 году. Ответственными за организацию работы глава государства назначил премьер-министра Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Центр включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что здесь будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторов и инженеров Роскосмоса. По данным пресс-службы госкорпорации, потребуются мероприятия по высвобождению невостребованных производственных площадей, формированию более компактного производства самого "Центра Хруничева", созданию совместного предприятия с правительством Москвы, проектированию и строительству комплекса зданий.

Проектом занимается рабочая группа, в которую вошли представители госкорпорации "Роскосмос" и правительства Москвы. Внешний облик будущего центра еще не определен. Это сделает специально сформированная комиссия по итогам конкурса на архитектурно-градостроительную концепцию, сказали ранее в госкорпорации.