Южная Корея блокирует создание "малого НАТО"

В Сеуле назвали нежелательным создание альянса с Вашингтоном и Токио, который мог бы стать "малым НАТО" в Восточной Азии.

Об этом заявил председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ён Гиль.

Как отмечают аналитики, сформировать подобный блок США пытаются уже давно. Это позволило бы американцам установить полный контроль над регионом, считают эксперты. Однако, по их мнению, Соединённым Штатам вряд ли удастся реализовать такой план, так как в Южной Корее сильны антияпонские настроения, сообщает RT.