Войти
07.06.2019
Военно-промышленный курьер

Южная Корея блокирует создание "малого НАТО"

472
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

В Сеуле назвали нежелательным создание альянса с Вашингтоном и Токио, который мог бы стать "малым НАТО" в Восточной Азии.

Об этом заявил председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ён Гиль. 

Как отмечают аналитики, сформировать подобный блок США пытаются уже давно. Это позволило бы американцам установить полный контроль над регионом, считают эксперты. Однако, по их мнению, Соединённым Штатам вряд ли удастся реализовать такой план, так как в Южной Корее сильны антияпонские настроения, сообщает RT.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Япония
Похожие новости
09.10.2018
Может ли Америка управлять нашим вооружением?
16.02.2018
THAAD – "расползающаяся" система ПРО
20.12.2016
Мирная версия "Сатаны" может вернуться на рынок космических пусков в 2017 году
21.01.2015
Парк военных и фермеров
16.01.2013
Рабочие лошадки
29.06.2010
Мировой рынок беспилотников превысит 5,5 миллиарда долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 19:27
  • 1
В ООН принята антироссийская резолюция по Грузии
  • 07.06 19:15
  • 16574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 19:01
  • 25
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 07.06 18:55
  • 28
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 07.06 18:32
  • 52
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 07.06 18:32
  • 49
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 07.06 18:30
  • 22
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 07.06 18:16
  • 42
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 07.06 17:58
  • 40
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 07.06 17:53
  • 123
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 07.06 17:42
  • 0
Моя биография или мой путь
  • 07.06 17:40
  • 0
На китайский рынок акций повлияла торговая война
  • 07.06 17:25
  • 1
Бог войны получил новейший звукометрический комплекс
  • 07.06 16:29
  • 4
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 07.06 16:26
  • 3
Снайперы ВВО разработали тактику противодействия танкам и другой тяжелой технике условного противника