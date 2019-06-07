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07.06.2019
Известия.ru

KLM представила пассажирский самолет с сиденьями внутри крыла

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Источник изображения: Фото: youtube.com/Studio OSO

Инженеры авиакомпании KLM вместе с Делфтским технологическим университетом представили новый проект самолета, в котором пассажирские места будут расположены внутри крыльев, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что при такой конструкции воздушное судно будет не только более устойчивым, но и увеличит эффективность использования топлива.

Самолет назвали Flying-V из-за его V-образной формы. Если проект будет удачным, то он станет первым воздушным судном, пассажиры которого будут сидеть в крыльях.

В настоящее время готовится прототип, его могут представить осенью этого года. Однако самолет будет готов для коммерческого использования только к 2040–2050 годам. В крыльях, помимо пассажирских сидений, планируется установить еще топливные баки и отделения для багажа.

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