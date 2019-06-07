Крупная группа кораблей НАТО вошла на Балтику

Большая группа кораблей НАТО сегодня вошла в акваторию Балтийского моря. Заход осуществлен двумя группами через датский пролив Большой Бельт и через Кильский канал в Германии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

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По имеющимся данным в отряд альянса входит не менее 15 боевых кораблей НАТО, в том числе десантный корабль-док ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту. Вновь прибывшие присоединятся к уже находящимся на Балтике кораблям Первой постоянной военно-морской группы НАТО и все вместе примут участие в крупномасштабных военно-морских учениях НАТО BALTOPS 2019, которые пройдут с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря.

В предстоящих учениях примут участие 18 стран-членов альянса, а также партнеры НАТО. Заявлено об участии около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных кораблей и 40 летательных аппаратов. Учения будут проходить возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании. Основные цели - проведение десантных операций, борьба с надводными и подводными силами, отражение воздушных нападений потенциального противника.

Командование учениями будет производиться с борта командного корабля Mount Whitney, вошедшего в акваторию Балтийского моря 31 мая этого года. Общее руководство учениями возложено на командование 2-го оперативного флота ВМС США, воссозданного год назад специально для противодействия российскому Военно-морскому флоту в Северной Атлантике.