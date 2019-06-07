Артиллеристы получают АЗК-7, способный вести разведку в "спайке" с "Орланом-10"

Артиллеристы одного из соединений Восточного военного округа получили от производителя звукометрическое оборудование. Речь идёт о новом АЗК (автоматическом звукометрическом комплексе). Это очередной АЗК-7, который будет поставлен на вооружение соединений ВВО.

Урал-43203 - базовый автомобиль для АЗК-7 Источник изображения: Минобороны РФ

Артиллеристы Восточного военного округа получают дополнительные возможности по ведению разведки как миномётов, так и ствольной артиллерии. АЗК-7 позволяет осуществить такого рода разведку по звуку выстрелов, осуществлённых противником.

Однако звуковая разведка с выявлением координат позиций миномётчиков или артиллеристов противника – это не единственная функция АЗК-7. Комплекс позволяет корректировать стрельбу собственных артиллерийских подразделений с помощью анализа звуковых волн, улавливаемых после разрыва боеприпасов.

Существенно расширяет функционал автоматического звукометрического комплекса применение беспилотника. В главном оборонном ведомстве отмечают, что эффективность разведки позиций расчётов артиллерийских орудий и миномётов противника стала существенно эффективнее при использовании АЗК-7 в "спайке" с БПЛА "Орлан-10". Точность разведки при использовании беспилотников существенно повысилась, как и её дальность. Теперь точное обнаружение возможно на дистанции более 15 км. На сколько именно "более", не уточняется.

Источник изображения: Минобороны РФ

АЗК-7 представляет собой программно-аппаратный комплекс, оборудование которого размещается на четырёх автомобилях Урал-43203.