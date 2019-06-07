"Швабе" будет развивать медицину в Омске

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Соглашение с правительством Омской области заключил холдинг "Швабе" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) - 2019.

"Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2019 подписали губернатор Омской области, председатель правительства Омской области Александр Бурков и генеральный директор холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев", - сказано в сообщении холдинга, которое поступило в "Интерфакс" в четверг.

По словам Патрикеева, речь идет об обмене опытом по ранней диагностике онкозаболеваний и дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями.