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07.06.2019
Lenta.ru

Маневры F-35A показали из кабины

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Пилот ВВС США Эндрю Олсон снял панорамное видео маневров из кабины своего истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, сообщает The Aviationist. Соответствующий ролик доступен на Facebook.

Издание отмечает, что демонстрационный полет F-35A Lightning II над Майами-Бич (штат Флорида) прошел 26 мая в рамка Hyundai Air & Sea Show.

28 мая два F-35 Lightning II 56-го истребительного крыла ВВС США 28 мая в ходе учебного полета над авиабазой Люк в Аризоне оставили в небе конденсационный след, напоминающий пенис..

В январе F-35A Lightning II на авиабазе Люк показал фигуры высшего пилотажа.

В ноябре 2018 года испанский военно-транспортный самолет Airbus A400M начертил в небе над Кадисским заливом изображение "пениса в коробке" (по шуточной песне Dick in a Box ("Пенис в коробке") популярного американского комик-трио The Lonely Island).

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Страны
Испания
США
Продукция
A400M
F-35
F-35A
Компании
Airbus
Hyundai
Проекты
Истребитель 5 поколения
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