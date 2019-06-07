"Относительный глобальный мир": Путин нашел плюсы в ядерном оружии

Путин рассказал о плюсах существования ядерного оружия

Человечество находится в состоянии относительного глобального покоя после создания ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Но раскачивает эту систему безопасности, по его словам, выход США из Договора о противоракетной обороне. На данный момент вопрос защиты человечества от ядерного оружия является особенно актуальным с учетом неопределенности, в которой сейчас находятся регулирующие это оружие документы.

После создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного глобального покоя, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств. Он обратил внимание на то, что за всеми конфликтами, которыми полна история человечества, всегда наступал мир.

"Лучше бы до конфликтов не доводить. Вот после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя. Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов. Состояние относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет", - подчеркнул Путин.

Кроме того, он выразил озабоченность в связи с выходом США из договоренностей по противоракетной обороне (ПРО), что, по его мнению, раскачивает системы глобальной безопасности.

Соединенные Штаты объявили о своем одностороннем выходе из Договора по ПРО, подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году, еще 13 декабря 2001 года.

"Наши американские партнеры взяли и вышли из договора об ограничении систем ПРО. Ну и чего? Уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам, а кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицу с плакатами? Нет, тишина. Как будто так и надо", - обратился Путин в этом контексте к западным журналистам.

Тема ядерного оружия на сегодняшний день особенно актуальна, особенно учитывая нестабильность регулирующих его договоров. В октябре прошлого года Владимир Путин на заседании дискуссионного форума "Валдай" отмечал, что Россия применит ядерное оружие только в том случае, если кто-то нанесет удар по ее территории аналогичным способом.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что в концепции военной доктрины России нет превентивного ядерного удара, и Москва не может быть инициатором "всемирной катастрофы", которой является применение ядерного оружия.

В основу военной политики страны, согласно российской военной доктрине, положено недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта.

В документе также указывается, что "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". Решение о применении ядерного оружия может принять только президент России.

На сегодняшний день мировая безопасность находится под угрозой ввиду того, что 2 февраля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке Вашингтоном своего участия в российско-американском Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава государства предупредил о начале разработки Соединенными Штатами "военного ответа" на якобы "нарушения" Москвой своих обязательств по соглашению.

Если стороны все же не придут к соглашению о сохранении Договора, а шансов на такие перемены в ситуации остается все меньше, 2 августа ДРСМД будет разорван окончательно. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России пока есть шанс "вернуться" к соблюдению условий Договора.

"Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода [со 2 февраля], то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут", - предупредил он.

Но Россия категорически отвергает выдвигаемые против нее обвинения и сразу после объявления Трампа сделала аналогичное заявление со своей стороны.

Владимир Путин тоже сообщил о начале разработки ответных действий в отношении Соединенных Штатов.

В МИД РФ подчеркнули, что у Кремля нет намерений выполнять предъявляемое Вашингтоном требование по уничтожению ракеты 9М729, которая якобы является не соответствующей требованиям ДРСМД. В ведомстве отметили, что эту ракету американская сторона объявила противоречащей Договору "без каких-либо на то оснований", поэтому Москва "не может" пойти на уничтожение комплексов с ней.

После этого стороны делают попытки сохранения мировой безопасности от ядерного оружия. В апреле "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщил, что Москва еще в октябре прошлого года передала Вашингтону проект соглашения о недопущении ядерной войны и предложила подписать его. Но с тех пор, по данным издания, ответа от американской стороны не поступало.

В заявлении россияне подчеркнули, что победителей в такой войне быть не может, поэтому "она никогда не должна быть развязана".

Москва предлагала прописать в этом документе все необходимые меры для предотвращения и намеренного, и случайного использования ядерного оружия.

Пресс-секретарь американского посольства в РФ Андреа Калан объяснила изданию, что Соединенные Штаты "по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями" и готовы сесть за стол переговоров с российскими коллегами, чтобы обсудить контроль над вооружениями.

Лидия Мисник