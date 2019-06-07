В Крыму за ростом сельхозкультур будут следить из космоса

Крым включен в список регионов, где будет реализована госпрограмма "Цифровая экономика РФ" в направлении "Цифровое сельское хозяйство". Ее в течение пяти лет будет реализовывать научно-исследовательский институт сельского хозяйства.

Директор НИИ Владимир Паштецкий, слова которого приводит ИА "Крыминформ", сообщил, что институт арендует пять полей в разных районах республики, площадь каждого из которых составит от 50 до 120 га.

Затем специалисты разобьют территорию через компьютерную сеть и космос на сантиметровую сетку для того, чтобы, применяя методы цифровых технологий, отслеживать результаты посадок. Каждый год поля будут засеиваться разными культурами.

За пять лет ученые сформируют общую программу и стратегию развития сельского хозяйства на уровне цифровизации и космических исследований, пообещал эксперт.

Ранее сообщалось о намерении властей Крыма выделить из регионального бюджета финансовую поддержку животноводческим хозяйствам.