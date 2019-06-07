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07.06.2019
ТАСС

Роскосмос: срок увеличения числа российских космонавтов на МКС пока остается прежним

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Члены экипажа экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак
Члены экипажа экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее в РКК "Энергия" сообщили, что число космонавтов на Международной космической станции увеличат до трех с сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Планы по увеличению числа российских членов экипажа Международной космической станции (МКС) в связи с переносом запуска лабораторного модуля "Наука" пока не изменились. Об этом сообщил журналистам в четверг исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее генеральный конструктор - первый заместитель генерального директора РКК "Энергия" академик РАН Евгений Микрин сообщал, что число российских космонавтов на МКС увеличат до трех с сентября этого года. По его словам, это необходимо для интеграции модуля "Наука".

"Пока [перенос сроков] не планируется, все по плану, но мы и не планировали все эти сдвижки", - сказал Крикалев в ответ на вопрос, планируется ли сместить срок увеличения состава российского экипажа МКС в связи с переносом запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука".

Исполнительный директор госкорпорации также отметил, что окончательное решение по бакам для "Науки" еще не принято. По его словам, "идет анализ возможности".

Модуль "Наука"

Строительство модуля "Наука" началось еще в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр имени М. В. Хруничева из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщал ТАСС, что изготовление новых топливных баков для многофункционального лабораторного модуля "Наука" начнется в НПО имени С. А. Лавочкина до 1 июня. Параллельно в Центре имени М. В. Хруничева будут проводиться испытания всех шести старых баков - способны ли они выдержать нагрузку при старте, так как сохраняется вероятность запуска "Науки" на старых штатных топливных баках, уточнил собеседник.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что запуск модуля "Наука" произойдет в конце 2020 года. Ранее его запуск планировался на лето 2020 года.

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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
НПО Лавочкина
Роскосмос
Энергия РКК
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