Военные экологи на арктическом острове Котельный подготовят к утилизации 300 тонн металлолома

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Экологический взвод Северного флота (СФ) в ходе летнего сезона работ подготовит к утилизации 300 тонн металлолома на острове Котельный в море Лаптевых (архипелаг Новосибирские острова).

"В середине июня военнослужащие будут направлены на остров Котельный. Экологическому взводу поставлена задача до сентября собрать и подготовить к утилизации 300 тонн металлолома", - сказано в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Российские военные ведут очистку Арктики от мусора и металлолома на системной основе. На Котельном экологический взвод будет работать пятый год подряд. В составе подразделения 30 военнослужащих. Их доставляют на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет начать работы по сбору металлолома.