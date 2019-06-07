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07.06.2019
Интерфакс-АВН

Военные экологи на арктическом острове Котельный подготовят к утилизации 300 тонн металлолома

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Остров Котельный
Большой десантный корабль проекта 775 «Оленегорский Горняк» выгружает технику на остров Котельный.
Источник изображения: www.anaga.ru

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Экологический взвод Северного флота (СФ) в ходе летнего сезона работ подготовит к утилизации 300 тонн металлолома на острове Котельный в море Лаптевых (архипелаг Новосибирские острова).

"В середине июня военнослужащие будут направлены на остров Котельный. Экологическому взводу поставлена задача до сентября собрать и подготовить к утилизации 300 тонн металлолома", - сказано в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Российские военные ведут очистку Арктики от мусора и металлолома на системной основе. На Котельном экологический взвод будет работать пятый год подряд. В составе подразделения 30 военнослужащих. Их доставляют на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет начать работы по сбору металлолома.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ
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