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07.06.2019
Lenta.ru

"Джеральд Форд" и F-35С оказались несовместимы

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Источник изображения: Фото: U.S. Navy / Wikimedia

В настоящее время истребители пятого поколения F-35C Lightning II не могут быть развернуты на авианосце Gerald R. Ford ("Джеральд Форд"), заявили в Конгрессе США.

В The Drive полагают, что речь может идти о запаздывании в разработке электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и аэрофинишера AAG (Advanced Arresting Gear) корабля. В частности, текущая конфигурация EMALS не позволяет разогнать F-35C Lightning II до требуемой скорости.

В марте командующий морской авиацией ВМС США вице-адмирал Де Вольф Миллер сообщил о начальной боевой готовности американского истребителя F-35C Lightning II.

В июле 2017 года ВМС США получили атомный авианосец Gerald R. Ford.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Gerald R. Ford (CVN 78), считающийся самым дорогим в мире (13 миллиардов долларов), в 2020 году заменит авианосец Enterprise (CVN 65). Корабль вмещает более 4,5 тысячи военных и 75 самолетов. Водоизмещение корабля — 100 тысяч тонн, длина — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Срок службы составит не менее 50 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-80
F-35
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Gerald R. Ford
Авианосец
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