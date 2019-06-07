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07.06.2019
Военно-промышленный курьер

На форуме "Армия–2019" презентуют новую структуру Военно-строительного комплекса Минобороны России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Итогом крупнейшей реформы строительного комплекса Минобороны России после ликвидации Спецстроя станет создание публично-правовой компании (ППК), которая уже к 2020 году выступит единственным исполнителем, наделенным исключительной компетенцией в реализации заданий гособоронзаказа, особо важных проектов и госпрограмм, связанных с выполнением работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и техническому перевооружению объектов в интересах безопасности РФ.

В настоящее время завершается работа по согласованию подходов к формированию структуры компании и ее филиальной сети, определению необходимого имущества для осуществления функций и полномочий, установке критериев определения объектов капитального строительства, с которыми будет вестись работа новой ППК, перечней госконтрактов, обязательства по которым подлежат передаче компании, а также порядку проведения госэкспертизы.

Результаты реорганизации  военно-строительного комплекса и новая структура ППК будут представлены в ходе установочной сессии "Преобразование Военно-строительного комплекса: в векторе государственных интересов" с участием заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова , которая состоится 26 июня 11.00-12.00 на площадке МВТФ "Армия-2019".

В ходе сессии также состоится презентация Экспертно-технического совета (ЭТС), созданного при федеральном казенном предприятии "Управление заказчика капительного строительства Министерства обороны Российской Федерации" в целях повышения эффективности внедрения научных разработок и реализации научно-технической политики в военном строительстве.

Установочная сессия откроет цикл мероприятий Военно-строительного комплекса, включенных в программУ форума. Они пройдут в формате заседаний ЭТС по тематическим направлениям: "Строительные материалы", "Строительные конструкции", "Строительная техника", "Инженерные системы" для укрепления коммуникативных связей ВСК МО РФ с научно-исследовательскими и проектными организациями, промышленными организациями строительной отрасли, отраслевыми объединениями и союзами для дальнейшего развития материально-технической базы военного строительства.

Кроме того, перспективные для применения в строительстве объектов военной инфраструктуры разработки российских предприятий промышленности в области производства строительных материалов, техники и конструкций, а также эффективного оборудования будут представлены на специальном салоне "Военное строительство", центральную часть которого займет масштабная экспозиция организаций Военно-строительного комплекса Министерства обороны (ВСК МО РФ).

По вопросам аккредитации для участия в мероприятии можно обращаться в исполнительный комитет по тел. +7 (495) 975-95-91 или email: info@vsk-forum.ru

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