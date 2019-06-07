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07.06.2019
WarSpot

Иордания отказывается от китайских беспилотников

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Военно-воздушные силы Иордании объявили о масштабной распродаже своей материальной части. Вчера, 5 июня, портал flightglobal.com сообщил о том, что иорданские ВВС выставили на торги 29 единиц военной техники, среди которых шесть китайских дронов Rainbow CH-4B.

Среди лотов, выставленных на продажу, значатся транспортные самолёты Airbus C-295, CASA/IPTN CN-235 и Lockheed C-130B, учебно-тренировочные BAE Systems Hawk, а также вертолёты MD Helicopters MD 530.

Беспилотник CH-4С.

Источник изображения: janes.com

Все эта техника изрядно изношена, за исключением дронов Rainbow CH-4B, приобретённых всего два года назад. В прошлом году командование ВВС Иордании высказывало своё неудовлетворение китайскими беспилотники, а сейчас решило выставить их на продажу.

Дроны Cai Hong 4 (СН-4, "Радуга-4") производятся академией CAAA, являющейся частью китайской государственной корпорации CASC. Беспилотники начали поступать на вооружение ВВС НОАК в 2013 году. "Радуга-4" выпускается в двух модификациях: существуют разведывательный аппарат СН-4А с продолжительностью полёта до 30 часов и разведывательно-ударный СН-4В, способный нести до 350 кг боевой нагрузки на четырёх узлах внешней подвески.

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Страны
Иордания
Китай
Продукция
C-130
C-295 CASA
CN-235
СН-4
Компании
Airbus
BAE Systems
CASC
Lockheed-Martin
MD Helicopters
Проекты
LOH MD
БПЛА
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