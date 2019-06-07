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07.06.2019
Российская газета

Террористы попытались уничтожить сирийский Т-55АМВ: что из этого вышло

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Источник изображения: rg.ru

В ходе активизировавшихся в Сирии боевых действий бандформирования продолжают "охоту" за бронетехникой правительственных войск.

Как правило, они используют для этого противотанковые ракетные комплексы, в том числе "Корнеты", вероятно, доставшиеся им в качестве трофеев.

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как террористы пытаются уничтожить средний танк Т-55МВ. Боевая машина произвела выстрел по противнику из своего 100-мм орудия. В тот момент, когда "пятьдесят пятый" развернулся, чтобы сменить позицию, его настигла ракета.

Качество ролика не позволяет точно определить место попадания. Предположительно, удар пришелся либо в моторно-трансмиссионное отделение, либо в одну из закрепленных в корме двухсотлитровых топливных бочек с соляркой. Она и соседняя емкость мгновенно воспламенились.

Многолетний опыт просмотра таких видеоматериалов позволяет говорить о том, что, если бы повреждения танка были фатальными, с внутренним взрывом боекомплекта, боевики снимали бы происходящее до конца. Здесь ничего такого не произошло. По всей видимости, полученные повреждения не привели к полному уничтожению машины. Даже, если двигатель выведен из строя, боевую машину можно восстановить и вернуть в войска.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
F-18
Корнет
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