Мутко сетует на низкую зарплату строителей космодрома "Восточный"

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий комиссию по строительству космодрома "Восточный", заявил о необходимости изучить обстоятельства формирования стоимости второй очереди космодрома.

"Мы изначально должны в этом разобраться, я сейчас не готов оперировать цифрами. Мы порой заходим на большую государственную стройку, закладывая одни цифры, но я могу сказать, что зарплата строителя на космодроме в разы меньше, чем у строящего рядом объект "Газпрома", - сказал Мутко в четверг журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он заявил, что изучил предысторию строительства, проектно-сметную документацию, ценообразование при расчёте стоимости проекта. По словам вице-премьера, помимо строительства стартового стола, в ходе стройки будет реализован ещё ряд объектов в городе Циолковский и аэропорту.

"Мы встречались сегодня с губернатором Амурской области, поговорили, я его серьезно попытал о том, какие там строители. Там идёт очень мощная стройка завода "Газпрома" по очистке газа, там трубопровод "Сила Сибири", там идут очень серьёзные стройки. Культура организации строительства там и здесь совершенно разные. Там строится на одни деньги, поэтому там другие подходы, другая экспертиза, другое ценообразование, там и другие строители", - сказал Мутко.

Отвечая на вопрос о том, удастся ли уложиться в установленные сроки строительства космодрома, вице-премьер сказал: "Мы обязаны это сделать".

В настоящее время на "Восточном" завершено строительство объектов первой очереди для запуска ракет "Союз".

21 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация получила финансирование на строительство второй очереди космодрома "Восточный", работы начнутся в конце апреля.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов поставил задачу достроить вторую очередь космодрома Восточный не позднее 2023 года. "Первоначальные сроки стояли - 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021 году никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023", - сказал вице-премьер.