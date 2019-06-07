За полвека до "Оспри" и "Вэлора"

Кадры хроники: Bell XV-3 — экспериментальная машина, прародитель современных конвертопланов

С того самого момента, как фирма "Белл" начала с "Аэрокуды" и "Аэрокобры" проектирование и производство летательных аппаратов, её конструкции всегда оказывались "за рамками приличий". Не стали исключением и эксперименты компании с конвертопланами, сочетающими преимущества самолетов и вертолетов.

11 августа 1955 года в воздух впервые поднялся, повисел на месте, а затем немного полетал экспериментальный XV-3, построенный по контракту с ВВС США от 1951 года. фюзеляж которого выглядел вполне "по-самолетному", но прямое крыло размахом около 9,5 метров венчали два трёхлопастных винта диаметром 7,3 метра. В качестве двигателя использовался старый надежный 500-сильный двигатель "Пратт-Уитни" R-985. Значительную подъемную силу создавало крыло конвертоплана, а хвостовое оперение было традицонным, с рулем поворотов и высоты. В дальнейшем винты заменили на двухлопастные, большего диаметра.

В перспективе машина должна была стать новым разведчиком и спасателем. За последующие 10 лет два построенных экземпляра налетали порядка 450 часов, отработав переход от самолетного режима к вертолетному и обратно, а также вертикальный взлет и посадку. Хотя обе машины были в итоге списаны в результате аварий, они показали принципиальную жизнеспособность идеи — следующий конвертоплан "Белл" XV-15 выглядел уже вполне солидно, до "Оспри" от него оставался один шаг.