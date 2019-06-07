Далеко гляжу: за пожарами в глухих лесах следят из космоса

В Забайкалье пастух хотел разогреть обед, а в итоге спалил 600 га леса. Неосторожное обращение с огнем остается причиной большинства лесных пожаров в России. Когда они начинаются в населенных пунктах, огонь отследить несложно. Но горят леса и за десятки километров от глаз пожарных и местных жителей. Тогда дело за системой удаленного мониторинга. Подробнее — в материале "Известий".

В Забайкалье пастух хотел разогреть обед, а в итоге спалил 600 га леса. Неосторожное обращение с огнем остается причиной большинства лесных пожаров в России. Когда они начинаются в населенных пунктах, огонь отследить несложно. Но горят леса и за десятки километров от глаз пожарных и местных жителей. Тогда дело за системой удаленного мониторинга. Подробнее — в материале "Известий".

Молнии ни при чем

Около 70% суши в России занимает лесной фонд — это площадь в 1,2 млрд га. Несмотря на небольшое снижение общего запаса древесины, площадь покрытой лесом земли за последние годы выросла. Но из года в год весной и летом эти запасы оказываются в опасности — в сезон лесных пожаров.

Последние 10 лет самой распространенной причиной возникновения лесных пожаров, опустошающих гектары земли, остается человеческий фактор. Источник возгорания чаще всего оказывается около населенных пунктов — жители жгут сухую траву. Огонь от палов перекидывается на лесной массив, а из-за сухой погоды он распространяется с огромной скоростью.

По статистике, из-за молний возникает лишь порядка 10% от общего количества пожаров. Грозовой активности подвержены Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ, отдельные районы Иркутской области.

Пожары — основная причина гибели лесов. Не обошлось без них и в этом сезоне, хотя, вопреки прогнозам специалистов, число возгораний пока меньше, чем в 2018 году. В Курганской области и Якутии огонь пока потушили, ситуация остается напряженной в сибирских регионах — особенно в Иркутской области.

Показательно, что за два месяца пожароопасного сезона в Бурятии выявили более тысячи нарушений противопожарного режима. Злоумышленникам теперь предстоит выплатить свыше 1,3 млн рублей штрафов, сообщали в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства. Там подтвердили, что большая часть пожаров произошла по вине человека.

Случай в Забайкальском крае показал, что малейшая неосторожность в обращении с огнем может привести к гибели сотен гектаров леса. Так, пастух пытался разогреть еду на костре в поле, а в итоге сгорело 600 га леса. "От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив", — рассказывала официальный представитель МВД Ирина Волк. Пастух не смог потушить пожар и не стал сообщать о случившемся, за что ему грозит наказание.

Когда возгорание начинается в населенном пункте, огонь сразу заметен, а значит, можно оперативно предотвратить его распространение. С отдаленными территориями ситуация сложнее. Если пожар в десятках или даже сотне километров от наблюдателей, на выручку приходят системы удаленного мониторинга.

Большое око

Главный инструмент для него — Информационная система дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза. Система круглосуточно отслеживает, не появились ли на карте новые термические точки. Термоточка — участок, который отличается по температуре от остальной поверхности. Это может быть горение свалки, сухой травы, производственного объекта, лесной или торфяной пожар. По информации пресс-службы ФБУ "Авиалесоохрана", система выдает контур, который показывает, что на этой поверхности температура выше, чем фоновая — то есть там, возможно, есть возгорание. После этого проводится проверка на месте.

Сначала из списка термоточек исключают те, что связаны с установленными ранее техногенными выбросами тепла, как на месторождениях углеводородов, отмечают в Рослесхозе. Оставшиеся проверяют дальше — во время наземного, авиационного или космического мониторинга.

Когда речь идет о наземном патрулировании, на место сразу выезжают машины лесной охраны или лесопожарных центров и проверяют термоточки. Периодичность авиационного патрулирования зависит от класса пожарной опасности по условиям погоды, уточнили в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана". Маршрут полетов выстраивается в соответствии с результатами многолетних наблюдений за территорией — в первую очередь по тем местам, где вероятность возгорания леса наиболее высока.

По координатам из ИСДМ Рослесхоза и сведениям, представленным региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства, проводится дополнительная проверка специалистами Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, после чего Оперативным штабом (ежедневно) или Федеральным штабом Рослесхоза (еженедельно) анализируется оперативность реагирования региональных служб и вырабатываются соответствующие ситуации меры, объяснили в пресс-службе "Авиалесоохраны".

Космический мониторинг, как правило, применяется в труднодоступных местах, куда крайне трудно или невозможно добраться на наземном транспорте.

Он используется и в целях выявления незаконных вырубок. Например, в 2017–2018 годах в Тверской области с помощью космического мониторинга удалось получить информацию о состоянии 3,2 тыс. лесных участков, а также выявить почти 30 нарушений законодательства, сообщали в пресс-службе правительства региона.

Провели по системе

Система удаленного космического мониторинга определяет лишь термические аномалии (термоточки), степень опасности оценивают специалисты лесного хозяйства. При проверке на месте может оказаться, что кто-то сжигает остатки после рубки — пни, порубочные остатки — с соблюдением всех мер безопасности и вероятности распространения огня нет. В остальных случаях специалисты, которые проводили патрулирование, вносят соответствующие данные о пожаре в систему. При необходимости в ИСДМ Рослесхоза есть возможность смоделировать развитие конкретного лесного пожара, исходя из погодных условий.

Система отслеживает и распределение сил и средств пожаротушения на местах. Так, после того как в базу вносятся данные о возгорании, у специалистов лесного хозяйства есть возможность оперативно оценить обстановку — сколько людей и техники можно отправить на тушение пожаров. Если их недостаточно, то могут быть привлечены резервные силы федеральной "Авиалесоохраны". Эти перемещения людей и техники также отображаются в ИСДМ Рослесхоза в карточке лесного пожара. В дальнейшем в системе планируется внедрение механизмов количественной оценки погибшего в результате пожара леса и оценки ущерба.

Важно, что к системе имеют доступ не только сотрудники лесных ведомств и чиновники, но и обычные граждане. Единственное, что для этого нужно, — регистрация на портале "Госуслуги". Так что при панике или сомнении в официальных данных можно самостоятельно оценить ситуацию по данным из системы и сравнить их с другими, независимыми картами пожаров.