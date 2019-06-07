Более 30 квадрокоптеров поступило в соединения и воинские части ЗВО

ЦАМТО, 6 июня. На вооружение соединений и воинских частей Западного военного округа впервые поступили беспилотные летательные аппараты вертолетного типа.

Расчеты новейших комплексов беспилотных летательных аппаратов освоят их применение в ходе занятий по боевой подготовке в летнем периоде обучения.

В дальнейшем квадрокоптеры будут применяться для ведения разведки в ближней зоне, корректирования координат при нанесении огневого поражения различными средствами, контроля территории и объектов.

Поступившие БЛА обладают улучшенными характеристиками по времени, дальности и скорости полета, низкой шумностью, оснащены приемником системы "ГЛОНАСС", сообщает пресс-служба Западного военного округа.