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07.06.2019
ЦАМТО

Более 30 квадрокоптеров поступило в соединения и воинские части ЗВО

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Сотрудники Оборонлеса осуществляют патрулирование местности с квадрокоптером. Архивное фото
Сотрудники Оборонлеса осуществляют патрулирование местности с квадрокоптером. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : предоставлено ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России

ЦАМТО, 6 июня. На вооружение соединений и воинских частей Западного военного округа впервые поступили беспилотные летательные аппараты вертолетного типа.

Расчеты новейших комплексов беспилотных летательных аппаратов освоят их применение в ходе занятий по боевой подготовке в летнем периоде обучения.

В дальнейшем квадрокоптеры будут применяться для ведения разведки в ближней зоне, корректирования координат при нанесении огневого поражения различными средствами, контроля территории и объектов.

Поступившие БЛА обладают улучшенными характеристиками по времени, дальности и скорости полета, низкой шумностью, оснащены приемником системы "ГЛОНАСС", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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