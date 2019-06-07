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07.06.2019
ЦАМТО

Юрий Слюсарь на ПМЭФ-2019 рассказал о цифровых технологиях в промышленности

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Юрий Слюсарь
Президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь на международной выставке "Гидроавиасалон-2018".
Источник изображения: ТАСС/Лысцева Марина

ЦАМТО, 6 июня. Делегация ОАК принимает участие в работе XXIII Петербургского международного экономического форума. В день открытия форума президент ОАК Юрий Слюсарь принял участие в сессии "Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности".

Президент ОАК рассказал о планах корпорации по цифровой трансформации. Авиастроение – один из лидеров цифрового перехода. От успешности цифровой трансформации отрасли в ближайшие 5-6 лет будет зависеть стратегическая перспектива отечественного авиастроения на 20-30 лет.

"Ключевой фактор конкурентоспособности – это время. Время создания и вывода на рынок новых продуктов. Единственный путь кардинально сократить сроки – применять информационные технологии. Поэтому мы стремимся к цифровизации всех бизнес-процессов. Цифровое проектирование, виртуальные испытания, формирование производственной среды вокруг "цифрового двойника" изделия – это для нас насущная необходимость и ключевой фактор повышения конкурентоспособности. Причем особенность цифрового подхода заключается в том, что каждый "оцифрованный" элемент системы заставляет другие также трансформироваться, иначе сам по себе он не будет эффективен", – считает президент ОАК, говоря о будущем авиастроения.

ОАК внедряет цифровые технологии на всех этапах жизненного цикла создания самолета. Все новейшие образцы авиационной техники, самолеты МС-21, SSJ-100, Ил-114-300, CR929, проектируются с применением безбумажных технологий на основе 3D-моделирования, создаются цифровые двойники изделий, что позволяет анализировать и прогнозировать многие аспекты поведения самолета с использованием современного программного обеспечения.

В интересах программы воспроизводства модернизированного самолета Ту-160 создана уникальная единая информационная среда, в рамках которой с помощью современных программных комплексов в режиме on-line объединены и работают более 1800 конструкторов и технологов в разных городах, создавая новый самолет. Вычислительные мощности позволяют хранить и обрабатывать терабайты данных и передавать информацию по защищенным каналам связи.

Внедряются технологии суперкомпьютерного моделирования, которые позволяют значительно сократить проведение натурных испытаний и полунатурного моделирования с пилотной отработкой. Это оптимизирует затраты и сокращает сроки вывода новых самолетов на рынок. Например, внедрение подобных технологий в интересах программы Ил-114-300 приведет к 15-процентному сокращению количества испытательных полетов.

На производственных площадках, где собирают самолеты SSJ-100, МС-21, Ил-76МД-90А, используют роботизированные линии, которые позволяют сократить время производственного цикла и обеспечить позиционирование отдельных элементов при стыковке конструкции планера с максимальной точностью. Причем, на производстве тяжелого транспортного самолета типа Ил-76 впервые создана отечественная роботизированная линия бесстапельной сборки, которая позволяет увеличить скорость сборки самолетов в 4 раза. Значительная часть процессов при производстве композитного крыла для МС-21, к примеру, выкладка углеродной ленты, полностью автоматизированы.

В перспективе ОАК планирует создать сервис для эксплуатантов своей техники, который будет аккумулировать все данные о техническом состоянии самолета, что позволит прогнозировать и сокращать сроки проведения технического обслуживания, а, в конечном итоге, оптимизировать прямые операционные затраты авиакомпаний на владение самолетом.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
СуперДжет-100
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2 комментария
№1
07.06.2019 11:21
.
.
Цитата, q
Цифровое проектирование, виртуальные испытания...
...сократить проведение натурных испытаний и полунатурного моделирования с пилотной отработкой...
...сокращению количества испытательных полетов...
Знаем, видели результат на примере Суперджета в Шереметьево.
Это гарантированный результат, когда вместо инженеров авиационными разработками рулят виртуальные болваны.
.
.
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№2
07.06.2019 12:50
Цитата, vpkman сообщ. №1
Это гарантированный результат, когда вместо инженеров авиационными разработками рулят виртуальные болваны.
Сейчас рулят вполне реальные :)
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