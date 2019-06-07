Путин отвергает попытки США возложить на РФ ответственность за ситуацию с ДРСМД

Транспортно-пусковой контейнер с крылатой ракетой 9М729 ракетного комплекса "Искандер-М", продемонстрированной после брифинга Министерства обороны РФ для военных атташе, российских и зарубежных СМИ в КВЦ "Патриот".

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - США осознают, что за выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) придется нести ответственность, поэтому пытаются обвинить во всем Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот наши американские партнеры взяли и вышли из договора об ограничении систем ПРО. И что, уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам, кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицу с плакатами? Нет. Тишина. Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности и очень серьезный шаг", - сказал Путин на встрече с руководителями иностранных информагентств.

Сейчас, напомнил президент, речь идет о прекращении в одностороннем порядке участия США в ДРСМД.

"В первом случае хотя бы вели себя по честному - просто вышли в одностороннем порядке и все, а во втором, видимо, понимая, что нужно будет нести за это ответственность, пытаются свалить (ответственность, - "ИФ") на Россию", - сказал Путин.