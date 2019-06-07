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07.06.2019
Российская газета

Сможет ли украинская БМП на базе Т-64 конкурировать с Т-15 "Армата"

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Источник изображения: Earl Smith / youtube.com

В так называемой "Белой книге" Министерства обороны Украины за 2018 год упоминается о создании тяжелой БМП на базе танка Т-64.

Экспертов, отслеживающих состояние дел в украинском военно-промышленном комплексе, эта информация сильно удивила. Дело в том, что в минувшем году сообщалось о продолжающихся в Харьковском в конструкторском бюро работах над "принципиально новой" БМП-У, которая, как заявлялось, "создается практически с нуля". Этим образцом планировали заменить выпущенные еще в годы СССР боевые машины пехоты первого и второго поколения.

По обнародованным в Сети характеристикам можно было понять, что данная "новинка" по своему классу близка российской средней БМП Б-11 на унифицированной платформе "Курганец-25". Сообщалось, что она будет весить 25-27 тонн. В экипаж должны были входить три человека, плюс семь пехотинцев в десантном отделении. Вооружение составляли 30-мм пушка со спаренным пулеметом, автоматический гранатомет и противотанковый ракетный комплекс.

На бумаге все выглядело великолепно, но создать современную БМП в настоящее время не менее сложно, чем основной боевой танк. Это по силам лишь продвинутым в технологическом отношении странам, а Украина таковой уже давно не является. К тому же такие разработки требуют больших финансовых затрат, а с деньгами в стране большие проблемы. Вероятно, все это заставило чиновников в погонах еще раз вспомнить о старой разработке - тяжелой БМП на базе Т-64. Ее ходовой макет был изготовлен еще в 2012 году на харьковском бронетанковом ремонтном заводе.

Вес машины достигал 34,5 тонны. Вместимость - 15 человек. Бронирование многослойное, усиленное динамической защитой. Вооружение - 30-мм пушка, пулемет, ПТУР. Двигатель - 700 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - 600 км.

Вначале БМПТ-64 не вызвала никакого интереса у военных, вспомнили о ней лишь в 2015-м, когда карательные силы ВСУ понесли большие потери в Донбассе.

После первой демонстрации российской тяжелой БМП Т-15 на платформе "Армата" эту харьковскую разработку в некоторых украинских источниках стали позиционировать чуть ли не как конкурента машины от УВЗ.

Но как можно сравнивать сделанный наспех макет, в котором используются узлы танка, разработанного еще в 60-е годы, с образцом, где применено все самое лучшее, что имеется в мировом танкостроении? Чего только стоит один боевой модуль "Кинжал" с 57-мм пушкой и комплексом управляемого вооружения "Атака".

Можно также упомянуть сбивающий вражеские снаряды комплекс активной защиты и 1500-сильный двигатель, обеспечивающий 50-тонной машине уникальные характеристики подвижности. Ничего подобного нет и не предвидится в будущем у танкостроителей из Харькова. Существуют большие сомнения, что они смогут довести до ума даже устаревающую БМПТ-64. По всей видимости, она так и останется в виде макета.


Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Армата
Атака
БМПТ Рамка-99
Курганец-25
Т-15
Компании
Уралвагонзавод
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