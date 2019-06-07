Таинственный пуск: в США озадачены испытаниями российской противоракеты

Пуск новейшей противоракеты, состоявшийся 4 июня на полигоне Сары-Шаган, вызвал немало вопросов у американских аналитиков.

По этому поводу в издании Military Watch вышла статья "С-500 или А-235? Россия тестирует новейшую систему противоракетной обороны с предельной дальностью полета".

Автор, отметив, что Минобороны РФ "не раскрыло тестируемую систему ПВО", начинает выдвигать предположения, что же это было.

Первая версия - Россия проверяла в деле противоракету, предназначенную для ЗРС С-500 ("Прометей").

Журналист обращает внимание на то, что в мае 2018 года проходили многочисленные публичные испытания нового комплекса. По сообщениям разведки США, тогда, якобы, был установлен мировой рекорд дальности перехвата ракеты.

"С-500 предназначен для замены системы противоракетной обороны A-135, и наряду с межконтинентальными ракетами будет также способен поражать ценные вражеские вспомогательные самолеты, такие как E-3 Sentry AWACS и KR-135 Stratotankers, используя свою дальность полета", - пишет автор.

При этом он уточняет, что пока на Западе нет гиперзвуковых межконтинентальных баллистических ракет, способных гарантировано преодолевать российскую систему ПВО.

Далее эксперт переходит к следующей версии: "Система С-500 разрабатывается параллельно с гиперзвуковой противоракетой для комплекса A-235, которая также могла быть испытана 4 июня, учитывая таинственный характер испытания".

Система А-235, говорится в статье, предназначена для защиты Москвы и важных промышленных регионов от ядерных ударов, она может использовать ядерные боеголовки для уничтожения ракет противника за пределами атмосферы Земли. Она способна нейтрализовывать цели в космосе на высоте 800 километров с помощью ракет 51T6.

Предполагается, что радиус действия А-235 превысит 1000 километров. Ожидается, что комплекс будет значительно дороже, чем С-500, и его введут в эксплуатацию через несколько лет.

Справка "РГ"

Эшелонированную территориальную систему противоракетной обороны А-235 (Нудоль) начали разрабатывать в 1978 году в ЦНПО "Вымпел". Это модернизированная версия А-135 с более широкой зоной поражения, увеличенной маневренностью ракет, и новой боевой частью для них. В 1990-е годы проект был заморожен. С 2011 года в СМИ стала проникать информация о возобновлении работ над А-235.

Олег Корякин