Войти
07.06.2019
Российская газета

Таинственный пуск: в США озадачены испытаниями российской противоракеты

1313
1
0

Пуск новейшей противоракеты, состоявшийся 4 июня на полигоне Сары-Шаган, вызвал немало вопросов у американских аналитиков.


По этому поводу в издании Military Watch вышла статья "С-500 или А-235? Россия тестирует новейшую систему противоракетной обороны с предельной дальностью полета".

Автор, отметив, что Минобороны РФ "не раскрыло тестируемую систему ПВО", начинает выдвигать предположения, что же это было.

Первая версия - Россия проверяла в деле противоракету, предназначенную для ЗРС С-500 ("Прометей").

Журналист обращает внимание на то, что в мае 2018 года проходили многочисленные публичные испытания нового комплекса. По сообщениям разведки США, тогда, якобы, был установлен мировой рекорд дальности перехвата ракеты.

"С-500 предназначен для замены системы противоракетной обороны A-135, и наряду с межконтинентальными ракетами будет также способен поражать ценные вражеские вспомогательные самолеты, такие как E-3 Sentry AWACS и KR-135 Stratotankers, используя свою дальность полета", - пишет автор.

При этом он уточняет, что пока на Западе нет гиперзвуковых межконтинентальных баллистических ракет, способных гарантировано преодолевать российскую систему ПВО.

Далее эксперт переходит к следующей версии: "Система С-500 разрабатывается параллельно с гиперзвуковой противоракетой для комплекса A-235, которая также могла быть испытана 4 июня, учитывая таинственный характер испытания".

Система А-235, говорится в статье, предназначена для защиты Москвы и важных промышленных регионов от ядерных ударов, она может использовать ядерные боеголовки для уничтожения ракет противника за пределами атмосферы Земли. Она способна нейтрализовывать цели в космосе на высоте 800 километров с помощью ракет 51T6.

Предполагается, что радиус действия А-235 превысит 1000 километров. Ожидается, что комплекс будет значительно дороже, чем С-500, и его введут в эксплуатацию через несколько лет.

Справка "РГ"

Эшелонированную территориальную систему противоракетной обороны А-235 (Нудоль) начали разрабатывать в 1978 году в ЦНПО "Вымпел". Это модернизированная версия А-135 с более широкой зоной поражения, увеличенной маневренностью ракет, и новой боевой частью для них. В 1990-е годы проект был заморожен. С 2011 года в СМИ стала проникать информация о возобновлении работ над А-235.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
E-3
А-135
А-235
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
24.04.2018
Русский могильщик
19.08.2016
Утрата доверия с последующим восстановлением
15.09.2014
Россия поставит блок глобальному удару
01.07.2014
Работа над прикрытием
26.12.2012
Противоракетная луковица
1 комментарий
№1
07.06.2019 15:25
сразу виден почерк "авторитетных" американских диванных экспертов. :) Пуск 53Т6М уже узнать не могут.

Цитата, q
Она способна нейтрализовывать цели в космосе на высоте 800 километров с помощью ракет 51T6.
Там новая ракета на замену 51Т6 будет.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 19:52
  • 50
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 07.06 19:27
  • 1
В ООН принята антироссийская резолюция по Грузии
  • 07.06 19:15
  • 16574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 19:01
  • 25
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 07.06 18:55
  • 28
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 07.06 18:32
  • 52
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 07.06 18:30
  • 22
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 07.06 18:16
  • 42
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 07.06 17:58
  • 40
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 07.06 17:53
  • 123
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 07.06 17:42
  • 0
Моя биография или мой путь
  • 07.06 17:40
  • 0
На китайский рынок акций повлияла торговая война
  • 07.06 17:25
  • 1
Бог войны получил новейший звукометрический комплекс
  • 07.06 16:29
  • 4
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 07.06 16:26
  • 3
Снайперы ВВО разработали тактику противодействия танкам и другой тяжелой технике условного противника