ТАВКР "Адмирал Кузнецов" передадут флоту в 2021 году

Основные ремонтные работы на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" идут по графику и будут закончены в 2020 году. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Отвечая на вопрос журналистов, касающийся даты окончания ремонта "Адмирала Кузнецова", Рахманов пояснил, что все работы на авиааносце идут по графику, окончание основной части работ запланировано на 2020 год. На испытания авианесущий крейсер выйдет в 2021 году с последующей передачей заказчику.

Мы планировали закончить основную часть работы в 2020 году и провести испытания в 2021 году. Передача изначально планировалась в 2021 году, ничего из этого пока не меняется

- заявил он, добавив, что возможен небольшой сдвиг вправо из-за проблем с докованием крейсера.

Он пояснил, что вопрос по докованию "Адмирала Кузнецова" находится на стадии решения. Работы будут проведены на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где для этого модернизируются сухие доки.

Коснулся Рахманов еще одного проблемного проекта - атомной подводной лодки "Казань" проекта 885М ("Ясень-М"). Он сообщил, что в настоящее время на субмарине проводится размагничивание, она выйдет на испытания в следующем месяце. По итогам выхода будет принято решение об исправлении выявленных недостатков и недоработок систем.

Глава ОСК не стал уточнять, о каких именно недостатках идет речь и пообещал рассказать об этом после окончания выхода субмарины в море. Тогда же будут озвучены вероятные сроки сдачи подлодки заказчику.

Напомним, что ввод в строй АПЛ "Казань" - первой многоцелевой атомной подводной лодки усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") - был намечен на конец этого года. Однако в ходе испытаний были выявлены недоработки вспомогательных систем, которые не отвечают требованиям Минобороны, в том числе и по надежности.

В настоящее время подлодка находится в доках Севмаша, передача ее в состав ВМФ планируется, предварительно, на 2020 - 2021 год, - это будет зависеть от объема выявленных проблем и сроков их устранения.