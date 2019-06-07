Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины Полторака
Степан Полторак.
Источник изображения: © РИА Новости, Николай Лазаренко
Киев. 6 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Депутаты парламента Украины не поддержали проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующую инициативу президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 67 депутатов при 226 минимально необходимых голосов. Против проголосовали 48 парламентариев.
30 мая Зеленский внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Полторака.
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