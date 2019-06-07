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07.06.2019
Интерфакс-АВН

На Тайване подтвердили планы закупить у США вооружений на $2 млрд

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F-16V ВВС Тайваня
Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) во время летных испытаний, август 2018 года.
Источник изображения: www.hccapa.com

Токио. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация Тайваня в четверг подтвердила намерение закупить у США вооружений на сумму в $2 млрд, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

По данным телеканала, речь идет о 108 танках и более чем о 1,6 тыс. ракет.

Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источник, что Пентагон и госдепартамент США проинформировали конгресс о потенциальной сделке с Тайванем по продаже острову вооружений на сумму $2 млрд.

В контракт предполагается включить 108 танков M1A2 Abrams, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 ПЗРК Stinger.

В марте 2019 года, как сообщалось, американская администрация одобрила продажу Тайваню 60 истребителей F-16.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил в связи с этим: "Позиция Китая по этому вопросу является последовательной и ясной: мы решительно выступаем против продажи вооружений Тайваню".

В начале июня на конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет до конца отстаивать свой суверенитет и решительно ответит, в том числе с применением силы, на все попытки отделить Тайвань от материковой части страны.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
Продукция
F-16
Javelin ПТРК
M1 Abrams
Stinger
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