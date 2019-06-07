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07.06.2019
Интерфакс-АВН

Путин: разговор с Трампом по ограничению наступательных вооружений вселяет оптимизм

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что его последний разговор с американским коллегой Дональдом Трампом вселяет оптимизм, в том числе по вопросу об ограничении наступательных вооружений.

"Вот последний разговор у меня с президентом Трампом. Он все-таки вселяет определенный оптимизм, он сказал, что тоже этим озабочен, понимает, какие расходы несут США, все остальные страны мира на вооружение. Эти деньги можно было бы направить на другие цели", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информагентств мира.

"Я с ним полностью согласен", - добавил Путин.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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