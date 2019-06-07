Путин: разговор с Трампом по ограничению наступательных вооружений вселяет оптимизм
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев
Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что его последний разговор с американским коллегой Дональдом Трампом вселяет оптимизм, в том числе по вопросу об ограничении наступательных вооружений.
"Вот последний разговор у меня с президентом Трампом. Он все-таки вселяет определенный оптимизм, он сказал, что тоже этим озабочен, понимает, какие расходы несут США, все остальные страны мира на вооружение. Эти деньги можно было бы направить на другие цели", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информагентств мира.
"Я с ним полностью согласен", - добавил Путин.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Персоны
Похожие новости