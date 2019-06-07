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07.06.2019
Известия.ru

Названа одна из главных проблем австралийской армии

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Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Модернизированный военный фрегат класса "Анзак" два года стоит в доке австралийского порта Перт из-за нехватки моряков. Об этом 4 июня пишет The Australian Financial Review.

"Стоящий в Перте фрегат — это один из кораблей нашего флота, прошедший масштабный ремонт и модернизацию. Он стоит без дела, потому что наш флот просто не смог найти моряков", — отмечается в докладе бывшего чиновника Минобороны Австралии Маркуса Хеллиера.

Из этого документа стало известно о массовой нехватке военнослужащих. По словам Хеллиера, несмотря на довольно большой оборонный бюджет страны ($38,7 млрд ежегодно), штат военного ведомства увеличился только на 600 человек вместо ожидаемых 1730 за прошлый год.

Он отмечает, что в связи с тем, что нехватка людей стала огромной проблемой для австралийской армии и флота, необходимо уделить больше внимания беспилотным технологиям.

В марте премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 18 марта заявил о намерении выделить около $38,8 млн на обеспечение безопасности в религиозных учреждениях страны. Он отметил, что власти стремятся защитить каждого австралийца, добавив, что каждый житель должен иметь право исповедовать свою веру и быть при этом в безопасности.

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Страны
Австpалия
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