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07.06.2019
Военно-промышленный курьер

В Совете Федерации обсудили проблемы законодательного регулирования деятельности авиации ДОСААФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Совете Федерации состоялся "круглый стол" по вопросам законодательного регулирования деятельности авиации ДОСААФ России. Мероприятие провели председатель комитета СФ по обороне и безопасности, Герой России, генерал-полковник Виктор Бондарев и член комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко.

В заседании приняли участие член СФ Александр Ракитин, депутаты Госдумы Владимир Богодухов и Максим Сураев, Герой России и Герой Советского Союза, летчик-космонавт Сергей Крикалев, представители Минобороны России, Минтранса России, Росавиации, экспертного сообщества, делегация ДОСААФ России во главе с председателем, генерал-полковником Александром Колмаковым, сообщает пресс-служба ДОСААФ.

Участники заседания обсудили проблемы авиационного комплекса и состояние нормативно-правовой базы регулирования авиации оборонного общества, рассмотрели возможность внесения соответствующих изменений в законодательные акты.

Глава ДОСААФ Александр Колмаков отметил, что в настоящее время авиация оборонного общества не имеет четкого правового статуса. "Начиная с 2017 года, отсутствие правового статуса авиации ДОСААФ привело к возникновению проблем при регистрации аэродромов и воздушных судов оборонной организации", – пояснил он.

Сенатор Владимир Кравченко представил на рассмотрение коллег проект федерального закона "О внесении изменения в статью 22-ю Воздушного кодекса Российской Федерации", направленный в Государственную Думу. Его авторами выступили члены Совета Федерации Виктор Бондарев, Александр Ракитин, Владимир Кравченко, Максим Кавджарадзе и Алексей Кондратьев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
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