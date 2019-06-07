Последний договор с Россией: конгрессмены борются за ДСНВ
Конгрессмены призвали Трампа продлить ДСНВ
Американские конгрессмены обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году. По их мнению, этот договор сдерживает стороны от начала гонки вооружений. При этом ранее уже сообщалось, что решение по этому договору Трамп примет только в следующем году.
Восемь американских сенаторов и членов палаты представителей конгресса США направили письмо американскому президенту Дональду Трампу, в котором призвали его продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3): срок его действия истекает в 2021 году.
"Мы считаем, что решение отказаться от преимуществ СНВ-3, не продлив его, было бы серьезной ошибкой для стратегической стабильности и безопасности США, призываем вас к переговорам о продлении договора до 2026 года", - говорится в распространенном в среду заявлении конгресса США.
По мнению составителей документа, без наложенных СНВ-3 ограничений российская сторона может быстро нарастить свой ядерный арсенал, что вынудит США пойти на дорогостоящее и ненужное расширение своего ядерного арсенала для поддержания стратегической стабильности.
При этом отказ от соглашения, как они считают, перекроет один из последних взаимовыгодных путей российско-американского сотрудничества в этой области. К тому же, в этом случае Соединенные Штаты будут лишены возможности получать актуальную и точную информацию о ядерных возможностях РФ, уверены конгрессмены.
"Если вы полагаете, что возможна лучшая сделка, чем СНВ-3, мы просим администрацию предоставить конгрессу подробности относительно того, что такое соглашение может включать, почему вы думаете, что Россия на него пойдет, а также почему сенат должен его одобрить", - подчеркнули авторы письма.
Свои подписи под письмом поставили демократы Роберт Менендес, Элиот Энгел, Джек Рид, Марк Уорнер, Ричард Дурбин, Адам Смит, Адам Шифф и Питер Висклоски. Они также поставили ряд вопросов, которые должны прояснить политику администрации по вопросам контроля над ядерными вооружениями.
Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Согласно ему, каждая из сторон обязуется сокращать свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления договора в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали определенные нормы. Для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) предел - 700 единиц, для боезарядов на них - 1550 единиц, а для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц.
На прошлой неделе на организованном Гудзонским институтом форуме, посвященном контролю над вооружениями, помощник президента США, директор Совета нацбезопасности Тим Моррисон сообщил, что Дональд Трамп примет решение о продлении СНВ-3 с Россией в следующем году. По его словам, сейчас продление соглашения обсуждают в американской администрации, но до конца года этот вопрос решен не будет. Остальных деталей об этом Моррисон не привел.
В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к СНВ-3 нужно подключить все заинтересованные стороны, передавало издание The Hill. Он не исключил, что администрация американского лидера хочет подключить к договору и Китай.
"Мы должны убедиться, что у нас есть все стороны, которые имеют к этому отношение. Другие страны, кроме России и Китая. Может быть, у нас это не получится. Может, в итоге мы будем работать над этим только с русскими", - отметил он.
В конце февраля глава стратегического командования Вооруженных сил США - подразделение минобороны - генерал Джон Хайтен заявил, что новейшие российские ударные средства сдерживания выходят за рамки, которые устанавливает СНВ-3. Такое заявление он сделал во время выступления на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил сената США.
"Это означает, что он охватывает баллистические ракеты как морского, так и наземного базирования, охватывает бомбардировщики и крылатые ракеты на бомбардировщиках и [других] платформах, на которых они установлены", - подчеркнул Хайтен.
Кроме того, СНВ-3, по его словам, предусматривает возможность рассмотрения в двусторонней консультативной комиссии по исполнению договора вопросов разработки сторонами "новых стратегических вооружений". "Я не видел, чтобы такое происходило. Мы [американцы] видим, что они [россияне] разрабатывают потенциал за рамками [этого договора]. И это меня беспокоит", - подчеркнул генерал.
В российском МИДе, в свою очередь, заявили, что американская сторона "вписалась" в суммарное количество стратегических вооружений по СНВ-3 только благодаря некорректным манипуляциям с цифрами. В ведомстве обратили внимание на упорное уклонение Вашингтоном от разговора по проблеме с выводом из зачета части носителей.
"Объявленный ею [американской стороной] выход на требуемые показатели достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет нелегитимного одностороннего вывода из зачета по договору порядка сотни СНВ. Это серьезная проблема, без урегулирования которой рассмотрение вопроса о продлении договора теряет смысл", - указали в МИДе.
Лидия Мисник
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