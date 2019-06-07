Последний договор с Россией: конгрессмены борются за ДСНВ

Конгрессмены призвали Трампа продлить ДСНВ

Американские конгрессмены обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году. По их мнению, этот договор сдерживает стороны от начала гонки вооружений. При этом ранее уже сообщалось, что решение по этому договору Трамп примет только в следующем году.

Восемь американских сенаторов и членов палаты представителей конгресса США направили письмо американскому президенту Дональду Трампу, в котором призвали его продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3): срок его действия истекает в 2021 году.

"Мы считаем, что решение отказаться от преимуществ СНВ-3, не продлив его, было бы серьезной ошибкой для стратегической стабильности и безопасности США, призываем вас к переговорам о продлении договора до 2026 года", - говорится в распространенном в среду заявлении конгресса США.

По мнению составителей документа, без наложенных СНВ-3 ограничений российская сторона может быстро нарастить свой ядерный арсенал, что вынудит США пойти на дорогостоящее и ненужное расширение своего ядерного арсенала для поддержания стратегической стабильности.

Законодатели выразили мнение, что договор поможет избежать гонки вооружений.

При этом отказ от соглашения, как они считают, перекроет один из последних взаимовыгодных путей российско-американского сотрудничества в этой области. К тому же, в этом случае Соединенные Штаты будут лишены возможности получать актуальную и точную информацию о ядерных возможностях РФ, уверены конгрессмены.

"Если вы полагаете, что возможна лучшая сделка, чем СНВ-3, мы просим администрацию предоставить конгрессу подробности относительно того, что такое соглашение может включать, почему вы думаете, что Россия на него пойдет, а также почему сенат должен его одобрить", - подчеркнули авторы письма.

Свои подписи под письмом поставили демократы Роберт Менендес, Элиот Энгел, Джек Рид, Марк Уорнер, Ричард Дурбин, Адам Смит, Адам Шифф и Питер Висклоски. Они также поставили ряд вопросов, которые должны прояснить политику администрации по вопросам контроля над ядерными вооружениями.

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Согласно ему, каждая из сторон обязуется сокращать свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления договора в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали определенные нормы. Для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) предел - 700 единиц, для боезарядов на них - 1550 единиц, а для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц.

Договор остается в силе на протяжении десяти лет, если до этого срока его не заменит последующее соглашение. Продлить его можно только по обоюдному согласию сторон, но максимум на пять лет, то есть до 2026 года.

На прошлой неделе на организованном Гудзонским институтом форуме, посвященном контролю над вооружениями, помощник президента США, директор Совета нацбезопасности Тим Моррисон сообщил, что Дональд Трамп примет решение о продлении СНВ-3 с Россией в следующем году. По его словам, сейчас продление соглашения обсуждают в американской администрации, но до конца года этот вопрос решен не будет. Остальных деталей об этом Моррисон не привел.

В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к СНВ-3 нужно подключить все заинтересованные стороны, передавало издание The Hill. Он не исключил, что администрация американского лидера хочет подключить к договору и Китай.

"Мы должны убедиться, что у нас есть все стороны, которые имеют к этому отношение. Другие страны, кроме России и Китая. Может быть, у нас это не получится. Может, в итоге мы будем работать над этим только с русскими", - отметил он.

В конце февраля глава стратегического командования Вооруженных сил США - подразделение минобороны - генерал Джон Хайтен заявил, что новейшие российские ударные средства сдерживания выходят за рамки, которые устанавливает СНВ-3. Такое заявление он сделал во время выступления на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил сената США.

Военный чиновник обратил внимание, что текст Договора сформулирован так, что охватывает только вооружения, существовавшие на момент вступления этого договора в силу в 2011 году.

"Это означает, что он охватывает баллистические ракеты как морского, так и наземного базирования, охватывает бомбардировщики и крылатые ракеты на бомбардировщиках и [других] платформах, на которых они установлены", - подчеркнул Хайтен.

Кроме того, СНВ-3, по его словам, предусматривает возможность рассмотрения в двусторонней консультативной комиссии по исполнению договора вопросов разработки сторонами "новых стратегических вооружений". "Я не видел, чтобы такое происходило. Мы [американцы] видим, что они [россияне] разрабатывают потенциал за рамками [этого договора]. И это меня беспокоит", - подчеркнул генерал.

В российском МИДе, в свою очередь, заявили, что американская сторона "вписалась" в суммарное количество стратегических вооружений по СНВ-3 только благодаря некорректным манипуляциям с цифрами. В ведомстве обратили внимание на упорное уклонение Вашингтоном от разговора по проблеме с выводом из зачета части носителей.

"Объявленный ею [американской стороной] выход на требуемые показатели достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет нелегитимного одностороннего вывода из зачета по договору порядка сотни СНВ. Это серьезная проблема, без урегулирования которой рассмотрение вопроса о продлении договора теряет смысл", - указали в МИДе.

Лидия Мисник