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07.06.2019
Российская газета

Зенитные системы С-400 в Крыму применили более 150 раз

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Источник изображения: rg.ru

Во время профессионального конкурса ВКС России "Авиадартс" в Крыму базирующийся в Феодосии дивизион С-400 выполнил более 150 электронных пусков ракет.

Зенитчики играли для авиации роль "спарринг-партнеров", попутно тренируясь сами. Одним из заданий конкурса была атака наземного объекта, защищенного системой ПВО. Истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25 отрабатывали ракетно-бомбаовый удар с различных высот: от 1800 до 25 метров.

- Судьи оценивали время захода на цель, выход из-под контрудара и точность атаки, - рассказали в Минобороны России.

Зенитчики в это время отрабатывали захват, сопровождение и поражение воздушных целей.

Всеармейский этап "Авиадартса" завершится 8 июня в Севастополе масштабными показательными полетами.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Россия
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С-400 Триумф
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