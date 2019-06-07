В ОАК подтвердили готовность передать ВКС РФ 76 Су-57 до 2028 года

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) полностью готова к серийному производству новейших российских самолетов пятого поколения. Заявленная численность в 76 Су-57 будет готова к 2028 году. Об этом заявил президент ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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По словам Слюсаря, в ОАК подготовлен процесс производства новейших самолетов. Производство будет вестись на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, который является одним из самых современных.

На заводе работает большое количество квалифицированных профессионалов. Мы такое количество с таким темпом, как поставил президент, безусловно, сделаем

- заявил глава ОАК, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в период до 2028 года ВКС России закупят не 16, а 76 новейших истребителей пятого поколения Су-57. Такое решение было принято благодаря снижению цены производителем на 20 процентов. При этом российские СМИ сообщили, что при строительстве такого количества самолетов Су-57 стоимость всего контракта может составить 170 млрд. рублей. Новый контракт на поставку Су-57 Минобороны должен быть заключен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что первый серийный Су-57 из установочной партии поступит в ВКС до ноября 2019 года, а второй будет поставлен в 2020. Контракт на поставку двух первых серийных Су-57 был заключен в 2018 году с поставкой ВКС РФ по одному самолету в 2019 и 2020 годах.

Первые истребители Су-57 будут поставлены ВКС с двигателем первого этапа, который обеспечивает сверхманевренность, тяговооруженность и малую заметность самолета. Двигатель второго этапа, который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, будет ставиться на самолеты с 2023 года.