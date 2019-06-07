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07.06.2019
ТАСС

Новикомбанк выдаст "Вертолетам России" 5 млрд рублей в кредит на стратегические проекты

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

Предполагается, что часть финансовой поддержки будет направлена на реализацию послепродажного обслуживания гражданской техники

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) и Новикомбанк подписали соглашения о стратегическом партнерстве, согласно которому холдинг получит кредит в размере 5 млрд рублей на создание и продвижение гражданских вертолетов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы "Вертолетов России".

"Подписанное соглашение направлено на разработку банком для "Вертолетов России" финансовых инструментов поддержи продаж, а также финансовой поддержки в реализации ППО [послепродажное обслуживание] гражданской вертолетной техники", - приводят в пресс-службе холдинга слова заместителя генерального директора по финансам и инвестициям "Вертолетов России" Эрвина Илизирова.

Соглашение было подписано Илизировым и председателем правления Новикомбанка Еленой Георгиевой на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2019.

Как пояснили в пресс-службе холдинга, Новикомбанк специально для "Вертолетов России" и его предприятий разработает кредитно-финансовые механизмы, а также внедрит современные технологии управления финансами, что должно повысить эффективность холдинга.

Кроме того, банк поддержит финансами реализацию и последующее обслуживание вертолетов Ка-62, Ка-32, Ка-226, "Ансат", Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и другой продукции гражданского назначения.

Новикомбанк и "Вертолеты России" сотрудничают с 2011 года по нескольким направлениям. Банк предоставляет холдингу расчетное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. Лимит кредитования, установленный для "Вертолетов России" в Новикомбанке, составляет 14 млрд рублей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
Ка-32
Ка-60
Ка-62
Ми-17
Ми-38
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
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