Бойцы Западного военного округа получили квадрокоптеры
Квадрокоптер в ВС РФ.
Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости
Более тридцати квадрокоптеров поступили в соединения Западного военного округа. Воинские части ЗВО получили их впервые.
Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа министерства обороны России. Это беспилотные летательные комплексы вертолетного типа. Они имеют улучшенные характеристики по времени, дальности и скорости полета. Кроме того, обладают низкой шумностью. Работают беспилотники с помощью системы ГЛОНАСС.
Бойцы Западного военного округа будут осваивать их в ходе летнего периода обучения. А потом станут использовать квадрокоптеры при ведении разведки на ближние расстояния, корректировке координат при нанесении огневого поражения различными средствами, контроле территории и необходимых объектов.
Светлана Цыганкова
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