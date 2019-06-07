Источники: менеджеры Роскосмоса смогут выехать за рубеж только с личной санкции Рогозина

По словам одного из собеседников ТАСС, распоряжение выпущено в связи с бегством за границу гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Топ-менеджмент Роскосмоса, в частности, руководители предприятий отрасли, теперь смогут выезжать за границу для любых целей только с личного разрешения гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина. В Роскосмосе выпущено соответствующее распоряжение, сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли.

"Действительно, выпущено распоряжение директора корпорации для служебного пользования, ужесточающее правила выезда топ-менеджеров корпорации за границу. Теперь они смогут выехать в командировку, в отпуск, для иных целей только по личному разрешению гендиректора", - сказал один из собеседников агентства.

Он добавил, что распоряжение выпущено в связи с бегством за границу гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрия Яскина, который прислал в Россию заявление об увольнении, находясь в Греции.

Как сообщил ТАСС другой источник в отрасли, ужесточение правил выезда за границу сотрудников Роскосмоса, имеющих допуск к государственной тайне, было введено еще три года назад, однако "у топ-менеджмента была возможность провести свою зарубежную командировку, минуя руководство корпорации, чем и воспользовался Яскин". "Новый документ исключает такую возможность", - добавил он.

Собеседники добавили, что заграничные паспорта всех топ-менеджеров хранятся в первых отделах (представительствах ФСБ на территории предприятий) и выдаются только на срок загранпоездок.

В пресс-службе Роскосмоса не стали комментировать ТАСС ситуацию с ужесточением правил выезда сотрудников и руководителей предприятий госкорпорации за границу.

НИИ КП

Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", отъезд из России и увольнение Яскина были вызваны началом проверок в НИИ КП службой внутреннего аудита Роскосмоса. Позже в госкорпорации уточнили ТАСС, что проверки на предприятии проводились до увольнения Яскина и продолжились после его бегства.

НИИ КП является ведущим предприятием Роскосмоса по контролю и обеспечению стойкости электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к ионизирующим излучениям космического пространства. Предприятие было образовано в 1985 году.