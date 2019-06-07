В Роскосмосе сообщили о начале сборки головной части для обсерватории "Спектр-РГ"

Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Общую сборку ракеты "Протон-М" для запуска обсерватории "Спектр-РГ" планируется завершить на космодроме Байконур в ближайшие дни, сообщили в четверг в госкорпорации Роскосмос.

"В монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 специалисты предприятий Роскосмоса завершили сборку космической головной части ракеты "Протон-М". На аппарат "Спектр-РГ" были установлены створки головного обтекателя, после чего специалисты приступили к стыковке электрических соединений космической головной части и их проверке", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе заявили, что в ближайшие несколько дней будет завершена общая сборка ракеты "Протон-М" и проведены электрические проверки её компонентов.

"Для обеспечения теплового режима аппарата "Спектр-РГ" на головной обтекатель установят защитный термочехол. "Протон-М" подготовят к вывозу на техническую заправочную станцию для заправки баков низкого давления разгонного блока "ДМ-03", - отмечается в сообщении.

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и астрофизической обсерваторией "Спектр-РГ" запланирован 21 июня в 15:17 МСК с площадки № 81 космодрома Байконур.

Космическая обсерватория Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Аппарат будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

Ранее академик Рашид Сюняев заявил журналистам, что с помощью телескопа ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.

"Четыре года спутник будет вращаться. Каждые полгода у нас будет полная рентгеновская карта всего неба. Если все пройдет хорошо, мы надеемся, что мы увидим много миллионов источников. Мы надеемся увидеть около 3 млн черных дыр. Мы будем видеть, как они меняются, все скопления галактик, сотни тысяч, надеемся увидеть вспышки 700 тысяч звезд нашей галактики, остывающие мертвые нейтронные звезды", - заявил Сюняев 22 апреля.