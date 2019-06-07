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07.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российские военнослужащие могут получить генетический паспорт

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Стрингер

Российские исследователи обсуждают уникальный проект создания генетического паспорта военнослужащего, который позволит точнее ориентировать их по военным специальностям, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Сергеев сообщил, что представителями представители РАН и Военно-медицинской академии рассматривается "важнейший и интереснейший проект" – генетический паспорт военнослужащего, передает ТАСС.

По его словам, это "проект далеко идущий, научный, фундаментальный". Его суть заключается в поиске таких генетических предрасположенностей у военнослужащих, "которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям".

"То есть полноценно использовать те преимущества, которые дает генетическая предрасположенность, что очень важно", – пояснил Сергеев.

Речь идет о том, "чтобы на генетическом уровне понимать, кто более предрасположен, к примеру, к службе на флоте, кто может быть более готов к тому, чтобы стать десантником или танкистом".

Он отметил, что "проект предполагает не только оценку физиологического состояния, но и прогнозирование поведения человека в стрессовых, критических ситуациях, которые как раз связаны с военной профессией".

Таким образом, "устойчивость по отношению к стрессам, способность в условиях этого стресса выполнять физические и ментальные операции и так далее – все это может содержаться в генетическом паспорте военнослужащего".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор – фонд "Росконгресс".

Ранее стало известно о российском спецназе с "суперспособностями". Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким "сверхспособностям" учили бойцов российского спецназа.

Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Россия
Проекты
Медицина
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