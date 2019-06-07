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07.06.2019
Военно-промышленный курьер

США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главный фактор изменений на мировых энергетических рынках - объем добычи нефти в США. Об этом заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечинв рамках энергетической панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"От этого, в конечном итоге, зависит предложение жидких углеводородов в мире, баланс спроса и предложения, цены на нефть, а также цены на все остальные энергетические ресурсы", - передаёт EADaily с ПМЭФ пояснения главы "Роснефти".

В то же время Сечин отметил, что доминантой экономической и внешней политики США стало подавление конкурентов. В качестве яркого примера он привёл компанию "Русал".

По словам Сечина, результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации, а с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" - не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
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25 комментариев
№1
07.06.2019 06:26
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0
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№2
07.06.2019 06:30
"..результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации, а с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" - не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов..."
-------------------------------------------------------------------------------------
   В  то  время,  как  китайское  руководство   готовится   в    случае      эскалации
санкционной  войны  перекрыть  поставки  в  США  редкоземельных  металлов
и  парализовать   таким   образом   производство  микроэлектроники,  
российское  руководство    ведет  себя,  как  колониальная  администрация.
0
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№3
07.06.2019 06:41
Карьеру можно сделать, гонцом в магазин, быстро протирая стаканы и зная кучу анекдотов. До полковника гарантия. Ну а там можно критиковать уже всех и вся.
-2
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№4
07.06.2019 10:11
В США фирмы не выполняющие указав правительства США гноят так,что никому не повадно,а в РФ есть фирмы которые поддерживают санкции США против РФ и их за это не штрафуют и не преследуют,практически потакая их антироссийской деятельности...И кто виноват в том,что у правительства Путина нет силы воли и желания прижать этих ( бандитов ) шестерящих США в РФ?! Да никто кроме них самих...
+1
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№5
07.06.2019 10:28
Цитата, Flying squad сообщ. №4
И кто виноват в том,что у правительства Путина нет силы воли и...
Ох уж опять плохие бояре достались царю...
+2
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№6
07.06.2019 11:07
Цитата, q
"Главный фактор изменений на мировых энергетических рынках - объем добычи нефти в США. Об этом заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечинв"

Ну надо же! Как быстро пришло понимание! Не прошло и 7 лет как это видно невооружённым взглядом! Ну это серьёзный прогресс!!! Эдак ещё лет 30-40 и они в экономике понимать начнут!

Цитата, q
"По словам Сечина, результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации, "



... ну понять-то его не сложно... люминиевую волость требует.
0
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№7
07.06.2019 11:25
Цитата, Flying squad сообщ. №4
а в РФ есть фирмы которые поддерживают санкции США против РФ и их за это не штрафуют и не преследуют,практически потакая их антироссийской деятельности...
Тут два варианта, закрыть на это глаза или лишиться этих компаний совсем.
-1
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№8
07.06.2019 12:14
Цитата, SteSus сообщ. №7
Тут два варианта, закрыть на это глаза или лишиться этих компаний совсем.

Почитайте внимательно ссылку в первом комментарии. Уже по ходу лишились совсем, причем судя по подключению ВТБ, с полного осознания этого факта руководством страны.

У меня конечно гора вопросов к руководителям всех уровней, НО самый большой вопрос - почему это озвучивает Сечин?
0
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№9
07.06.2019 12:27
Цитата, Байкал57 сообщ. №3
Карьеру можно сделать, гонцом в магазин, быстро протирая стаканы и зная кучу анекдотов. До полковника гарантия.
Это вы по личному опыту, что ли?
Цитата, SteSus сообщ. №7
Тут два варианта, закрыть на это глаза или лишиться этих компаний совсем.
Есть третий вариант - национализировать те предприятия Русала, что находятся на территории России. Основание - незаконные действия правительства США по их фактическому захвату.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №8
самый большой вопрос - почему это озвучивает Сечин?
Видимо, он не причастен к потере контроля России над Русалом. А тем, кто причастен, сказать нечего, вот и молчат.
0
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№10
07.06.2019 12:39
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №9
Видимо, он не причастен к потере контроля России над Русалом. А тем, кто причастен, сказать нечего, вот и молчат.

Ну я вот тоже непричастен - и что мне это дает основания делать такие заявления на международном экономическом форуме? Я вопрос задаю к тому. что масштаб проблемы несоизмерим с масштабом Сечина - это раз, второе - это не его компетенция, пусть лучше думает, как удержать уровень бензина в стране, ну и третье - и что с того, что именно он озвучил это уже постфактум?

Я бы понял, если бы это сказал президент (да рейтинг бы его с 39% текущих процентов упал бы наверное до 3,9% - ну уж простите...), НО - это было бы понятно
- и с точки зрения масштаба проблемы
- и с точки зрения, что да - вопрос на жестком контроле на самом верху и это сигнал в первую очередь США
- и с  точки зрения, что будут наказания всех, кто так ещё посмеет в других отраслях (и вот именно тут я подумал о Сечине)
- и с точки зрения,что будут приняты меры по возврату...

А сейчас - это типа жалоба мировому сообществу от одного из крупных бизнесменов Российской Федерации? Или как вообще эту информацию поданную в таком месте, в такой момент, такой персоной надо воспринимать?
+1
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№11
07.06.2019 13:06
Цитата, Андрей Л. сообщ. №10
Я вопрос задаю к тому. что масштаб проблемы несоизмерим с масштабом Сечина - это раз
Друг президента - это вам не хухры -мухры.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №10
второе - это не его компетенция, пусть лучше думает, как удержать уровень бензина в стране,
Бензина в стране залейся. Вопрос его ценоообразования - это компетенция Правительства. Как, впрочем, и вопрос люминиевой, чугуниевой и прочей металло-промышленности.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №10
Или как вообще эту информацию поданную в таком месте, в такой момент, такой персоной надо воспринимать?
Учитывая роль Сечина в нескольких весьма громких делах, случившихся в последние несколько лет, это прямой "наезд" на некоторых членов Правительства.
+1
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№12
07.06.2019 13:17
Цитата, ОсА сообщ. №11
Друг президента - это вам не хухры -мухры.

У них там дружеская вечеринка или бизнес-форум? Они долгосрочные перспективы выстраивают, или за дружбу готовы любые бумаги подписать даже по теме, которой друг, пусть даже президента, в принципе не занимается...

Мне кажется, что фраза "международный", как бы намекает, что не только дружбаны собрались...

Цитата, ОсА сообщ. №11
Вопрос его ценоообразования - это компетенция Правительства.

С каких это пор, вопрос себестоимости и формирования цены стал за правительством? Правительство контролирует и формирует лимиты, а не цену!!! И вот вся отрасль, ну как вся - мы понимаем, кто эта вся, пишут письма в правительство, что лимиты удержать не могут, либо дай взвинтить цены, либо дай денег, чтобы мы её держали...
И Козак ещё не ответил президенту, что да - придется цены отпускать или менять лимит, а цены уже поползли...

А с учетом того, что как Вы утверждаете, бензина в стране залейся - это получается обман правительства?

Цитата, ОсА сообщ. №11
Как, впрочем, и вопрос люминиевой, чугуниевой и прочей металло-промышленности.

Не ценообразования, а ценовой политики - ценового коридора для разных секторов и направлений, а также вопрос управления собственностью в критических отраслях, к коим перечисленные имеют прямое отношение.
А вот Сечин - не член правительства.

Цитата, ОсА сообщ. №11
Учитывая роль Сечина в нескольких весьма громких делах, случившихся в последние несколько лет, это прямой "наезд" на некоторых членов Правительства.

На международном форуме? Лучше места для таких внутренних разборок просто не найти... :)))
0
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№13
07.06.2019 13:18
Цитата, Андрей Л. сообщ. №10
Я бы понял, если бы это сказал президент
Я уже ответил:
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №9
А тем, кто причастен, сказать нечего, вот и молчат.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №10
А сейчас - это типа жалоба мировому сообществу от одного из крупных бизнесменов Российской Федерации?
Это - возможность напомнить о вопиющем разбазаривании страны, про которое все СМИ как-то уж очень быстро забыли.
0
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№14
07.06.2019 13:19
Цитата, johneagle сообщ. №5
Бояр царь собирал,так что виноваты и тот и другие...но вина царя с бояр вины не снимает...
+1
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№15
07.06.2019 13:21
Цитата, SteSus сообщ. №7
Есть и третий вариант. Национализировать эти компании ( оштрафовав их по примеру США на суммы превышающие стоимость компаний и забрав их за долги )
+2
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№16
07.06.2019 13:22
Цитата, Андрей Л. сообщ. №12
Правительство контролирует и формирует лимиты, а не цену!!!
Цену определяет себестоимость, а также баланс спроса и предложения. Так как же это у Вас Правительство, которое "формирует лимиты", вдруг оказалось не причастно к ценам?!
0
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№17
07.06.2019 13:24
Цитата, Андрей Л. сообщ. №12
На международном форуме? Лучше места для таких внутренних разборок просто не найти... :)))
Видимо, "лучшее место" в случае с Русалом не доступно.
0
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№18
07.06.2019 13:24
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №16
Так как же это у Вас Правительство, которое "формирует лимиты", вдруг оказалось не причастно к ценам?!

Так, оно не формирует цену (цена это себестоимость + прибыль, которые показывает предприятие), оно её проверяет, контролирует и вводит механизмы регулирования, которые могут нарушать цену (устанавливать её заведомо ниже, не глядя ни на что) или разрешать завышать, выше потребностей, под определенные условия.

Но саму цену формирует предприятие, и именно предприятие смотрит на рынок и конкурентную среду, а правительство на налоги и важность продукции, возможность её продвижения на международный уровень и обеспечение внутреннего спроса.
0
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№19
07.06.2019 13:30
Цитата, Андрей Л. сообщ. №18
(цена это себестоимость + прибыль, которые показывает предприятие),
Какой Вы не рыночный товарищ! Предложение, то бишь лимиты на производство, забыли. А предложение влияет на цену сильнее, чем себестоимость: достаточно 5% избытка предложения, чтобы цена рухнула на 20-30% и производители будут продавать ДЕШЕВЛЕ себестоимости, чтобы получить хоть какую-нибудь выручку, иначе просто остановятся. Так происходит периодически.
0
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№20
07.06.2019 13:39
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №19
Предложение, то бишь лимиты на производство, забыли.

ОПР и ОХР в себестоимости!!! Кто про них что забыл?

Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №19
А предложение влияет на цену сильнее, чем себестоимость: достаточно 5% избытка предложения, чтобы цена рухнула на 20-30% и производители будут продавать ДЕШЕВЛЕ себестоимости

Они цены и лимиты на год утверждают и то, что Вы говорите есть риски, которые закладываются - это раз, второе - пересмотр, в случае выхода спроса или предложения, или рыночной (международной) цены за рамки коридора рисков.

Вы же наверное слушаете выступления руководителей крупных корпораций или правительства, которые часто употребляют такие фразы, как "такие изменения не повлияют на наши планы, работы и выполнение обязателстьв", "эти изменения были предусмотрены при согласовании параметров работы" и т.д.

Это давно работающий механизм и на уровне компаний и на уровне правительства, политика в этой области открыта для компаний, но не для общественности в точных цифрах согласования рисков, однако она есть. Понятно, что невозможно предусмотреть всё, НО - все берут на себя риски
- внутри через управления инфляцией и сдеживанием или сокращением затрат
- экспорт управление курсами и теми же затратами + логистикой

если всё таки вылезают, то пересмотр параметров лимитов, НО - чаще всего без пересмотра себестоимости изготовления, если нет экспортной составляющей при изготовлении.
0
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№21
07.06.2019 13:48
Цитата, Андрей Л. сообщ. №20
второе - пересмотр, в случае выхода спроса или предложения, или рыночной (международной) цены за рамки
Ни-и-из-зя-я пересматривать цену на бензин, защищаемое Вами правительство её заморозило... Да, да... опять правительство... У нас же рынок... ага...
0
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№22
07.06.2019 14:09
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №21
Ни-и-из-зя-я пересматривать цену на бензин, защищаемое Вами правительство её заморозило... Да, да... опять правительство... У нас же рынок... ага...

Ну вероятно потому, что оно знает себестоимость и реальную прибыль компаний, участвующих в данном процессе и понимает, что есть возможность держать.

Но мы ушли от вопроса.

Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №17
Видимо, "лучшее место" в случае с Русалом не доступно.

Что значит у Сечина кончился ресурс посещения президента? Вы в это верите? Я нет.
+1
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№23
07.06.2019 14:31
Цитата, Андрей Л. сообщ. №12
С каких это пор, вопрос себестоимости и формирования цены стал за правительством?
Где я сказал про себестоимость?
Козак каждый месяц на себе рубашку рвет, что цена расти не будет, а если и будет, то в пределах инфляции.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №12
И Козак ещё не ответил президенту, что да - придется цены отпускать или менять лимит, а цены уже поползли...
Цены поползли уже давно и этот трЭнд отличается особой стабильностью.

Цитата, Андрей Л. сообщ. №12
А с учетом того, что как Вы утверждаете, бензина в стране залейся - это получается обман правительства?
Обман правительством. "Налоговый маневр" был реализован в интересах определенных лиц и вопреки интересам "Роснефти". Бензина в стране меньше производить не стали, но правила игры изменились таким образом, что нефть для его производства стала стоить больше. А вся маржа от экспорта теперь идет тем, кто эту самую нефть гонит за бугор.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №12
Не ценообразования, а ценовой политики - ценового коридора для разных секторов и направлений, а также вопрос управления собственностью в критических отраслях, к коим перечисленные имеют прямое отношение.
А вот Сечин - не член правительства.
Вы предлагаете, чтобы ДАМ сам себя высек? Не дождетесь.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №12
На международном форуме? Лучше места для таких внутренних разборок просто не найти... :)))
Фамилии он не называл. Наоборот, обвинил во всем звездно-полосатых. Сделал красиво :)
0
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№24
07.06.2019 17:07
Час передачи власти близится. Отсюда и подобные заявления от разных представителей разных групп.
Подоплека их простым смертным не известна, мы можем только фантазировать на тему почему. Да и то, только по обрывкам, которые всплыли на поверхность.
+1
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№25
07.06.2019 19:01
.
.
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России
Цитата, q
...по обрывкам, которые всплыли на поверхность.
Вот ещё один обрывок всплыл:
Цитата, q
Чемезов допустил создание «одной большой авиастроительной компании»
https://www.rbc.ru/business/07/06/2019/5cfa7b219a7947df8a222cde?from=from_main
С каждым днём чудес всё больше. А ну как объединятся Боинг и Сухой...
И контроль за алюминием получит объединённая компания Бухой  :-)
.
.
0
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