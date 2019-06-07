США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
Главный фактор изменений на мировых энергетических рынках - объем добычи нефти в США. Об этом заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечинв рамках энергетической панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"От этого, в конечном итоге, зависит предложение жидких углеводородов в мире, баланс спроса и предложения, цены на нефть, а также цены на все остальные энергетические ресурсы", - передаёт EADaily с ПМЭФ пояснения главы "Роснефти".
В то же время Сечин отметил, что доминантой экономической и внешней политики США стало подавление конкурентов. В качестве яркого примера он привёл компанию "Русал".
По словам Сечина, результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации, а с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" - не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов.
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В то время, как китайское руководство готовится в случае эскалации
санкционной войны перекрыть поставки в США редкоземельных металлов
и парализовать таким образом производство микроэлектроники,
российское руководство ведет себя, как колониальная администрация.
И кто виноват в том,что у правительства Путина нет силы воли и...Ох уж опять плохие бояре достались царю...
"Главный фактор изменений на мировых энергетических рынках - объем добычи нефти в США. Об этом заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечинв"
Ну надо же! Как быстро пришло понимание! Не прошло и 7 лет как это видно невооружённым взглядом! Ну это серьёзный прогресс!!! Эдак ещё лет 30-40 и они в экономике понимать начнут!
"По словам Сечина, результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации, "
... ну понять-то его не сложно... люминиевую волость требует.
а в РФ есть фирмы которые поддерживают санкции США против РФ и их за это не штрафуют и не преследуют,практически потакая их антироссийской деятельности...Тут два варианта, закрыть на это глаза или лишиться этих компаний совсем.
Тут два варианта, закрыть на это глаза или лишиться этих компаний совсем.
Почитайте внимательно ссылку в первом комментарии. Уже по ходу лишились совсем, причем судя по подключению ВТБ, с полного осознания этого факта руководством страны.
У меня конечно гора вопросов к руководителям всех уровней, НО самый большой вопрос - почему это озвучивает Сечин?
Карьеру можно сделать, гонцом в магазин, быстро протирая стаканы и зная кучу анекдотов. До полковника гарантия.Это вы по личному опыту, что ли?
Тут два варианта, закрыть на это глаза или лишиться этих компаний совсем.Есть третий вариант - национализировать те предприятия Русала, что находятся на территории России. Основание - незаконные действия правительства США по их фактическому захвату.
самый большой вопрос - почему это озвучивает Сечин?Видимо, он не причастен к потере контроля России над Русалом. А тем, кто причастен, сказать нечего, вот и молчат.
Видимо, он не причастен к потере контроля России над Русалом. А тем, кто причастен, сказать нечего, вот и молчат.
Ну я вот тоже непричастен - и что мне это дает основания делать такие заявления на международном экономическом форуме? Я вопрос задаю к тому. что масштаб проблемы несоизмерим с масштабом Сечина - это раз, второе - это не его компетенция, пусть лучше думает, как удержать уровень бензина в стране, ну и третье - и что с того, что именно он озвучил это уже постфактум?
Я бы понял, если бы это сказал президент (да рейтинг бы его с 39% текущих процентов упал бы наверное до 3,9% - ну уж простите...), НО - это было бы понятно
- и с точки зрения масштаба проблемы
- и с точки зрения, что да - вопрос на жестком контроле на самом верху и это сигнал в первую очередь США
- и с точки зрения, что будут наказания всех, кто так ещё посмеет в других отраслях (и вот именно тут я подумал о Сечине)
- и с точки зрения,что будут приняты меры по возврату...
А сейчас - это типа жалоба мировому сообществу от одного из крупных бизнесменов Российской Федерации? Или как вообще эту информацию поданную в таком месте, в такой момент, такой персоной надо воспринимать?
Я вопрос задаю к тому. что масштаб проблемы несоизмерим с масштабом Сечина - это разДруг президента - это вам не хухры -мухры.
второе - это не его компетенция, пусть лучше думает, как удержать уровень бензина в стране,Бензина в стране залейся. Вопрос его ценоообразования - это компетенция Правительства. Как, впрочем, и вопрос люминиевой, чугуниевой и прочей металло-промышленности.
Или как вообще эту информацию поданную в таком месте, в такой момент, такой персоной надо воспринимать?Учитывая роль Сечина в нескольких весьма громких делах, случившихся в последние несколько лет, это прямой "наезд" на некоторых членов Правительства.
Друг президента - это вам не хухры -мухры.
У них там дружеская вечеринка или бизнес-форум? Они долгосрочные перспективы выстраивают, или за дружбу готовы любые бумаги подписать даже по теме, которой друг, пусть даже президента, в принципе не занимается...
Мне кажется, что фраза "международный", как бы намекает, что не только дружбаны собрались...
Вопрос его ценоообразования - это компетенция Правительства.
С каких это пор, вопрос себестоимости и формирования цены стал за правительством? Правительство контролирует и формирует лимиты, а не цену!!! И вот вся отрасль, ну как вся - мы понимаем, кто эта вся, пишут письма в правительство, что лимиты удержать не могут, либо дай взвинтить цены, либо дай денег, чтобы мы её держали...
И Козак ещё не ответил президенту, что да - придется цены отпускать или менять лимит, а цены уже поползли...
А с учетом того, что как Вы утверждаете, бензина в стране залейся - это получается обман правительства?
Как, впрочем, и вопрос люминиевой, чугуниевой и прочей металло-промышленности.
Не ценообразования, а ценовой политики - ценового коридора для разных секторов и направлений, а также вопрос управления собственностью в критических отраслях, к коим перечисленные имеют прямое отношение.
А вот Сечин - не член правительства.
Учитывая роль Сечина в нескольких весьма громких делах, случившихся в последние несколько лет, это прямой "наезд" на некоторых членов Правительства.
На международном форуме? Лучше места для таких внутренних разборок просто не найти... :)))
Я бы понял, если бы это сказал президентЯ уже ответил:
А тем, кто причастен, сказать нечего, вот и молчат.
А сейчас - это типа жалоба мировому сообществу от одного из крупных бизнесменов Российской Федерации?Это - возможность напомнить о вопиющем разбазаривании страны, про которое все СМИ как-то уж очень быстро забыли.
Правительство контролирует и формирует лимиты, а не цену!!!Цену определяет себестоимость, а также баланс спроса и предложения. Так как же это у Вас Правительство, которое "формирует лимиты", вдруг оказалось не причастно к ценам?!
На международном форуме? Лучше места для таких внутренних разборок просто не найти... :)))Видимо, "лучшее место" в случае с Русалом не доступно.
Так как же это у Вас Правительство, которое "формирует лимиты", вдруг оказалось не причастно к ценам?!
Так, оно не формирует цену (цена это себестоимость + прибыль, которые показывает предприятие), оно её проверяет, контролирует и вводит механизмы регулирования, которые могут нарушать цену (устанавливать её заведомо ниже, не глядя ни на что) или разрешать завышать, выше потребностей, под определенные условия.
Но саму цену формирует предприятие, и именно предприятие смотрит на рынок и конкурентную среду, а правительство на налоги и важность продукции, возможность её продвижения на международный уровень и обеспечение внутреннего спроса.
(цена это себестоимость + прибыль, которые показывает предприятие),Какой Вы не рыночный товарищ! Предложение, то бишь лимиты на производство, забыли. А предложение влияет на цену сильнее, чем себестоимость: достаточно 5% избытка предложения, чтобы цена рухнула на 20-30% и производители будут продавать ДЕШЕВЛЕ себестоимости, чтобы получить хоть какую-нибудь выручку, иначе просто остановятся. Так происходит периодически.
Предложение, то бишь лимиты на производство, забыли.
ОПР и ОХР в себестоимости!!! Кто про них что забыл?
А предложение влияет на цену сильнее, чем себестоимость: достаточно 5% избытка предложения, чтобы цена рухнула на 20-30% и производители будут продавать ДЕШЕВЛЕ себестоимости
Они цены и лимиты на год утверждают и то, что Вы говорите есть риски, которые закладываются - это раз, второе - пересмотр, в случае выхода спроса или предложения, или рыночной (международной) цены за рамки коридора рисков.
Вы же наверное слушаете выступления руководителей крупных корпораций или правительства, которые часто употребляют такие фразы, как "такие изменения не повлияют на наши планы, работы и выполнение обязателстьв", "эти изменения были предусмотрены при согласовании параметров работы" и т.д.
Это давно работающий механизм и на уровне компаний и на уровне правительства, политика в этой области открыта для компаний, но не для общественности в точных цифрах согласования рисков, однако она есть. Понятно, что невозможно предусмотреть всё, НО - все берут на себя риски
- внутри через управления инфляцией и сдеживанием или сокращением затрат
- экспорт управление курсами и теми же затратами + логистикой
если всё таки вылезают, то пересмотр параметров лимитов, НО - чаще всего без пересмотра себестоимости изготовления, если нет экспортной составляющей при изготовлении.
второе - пересмотр, в случае выхода спроса или предложения, или рыночной (международной) цены за рамкиНи-и-из-зя-я пересматривать цену на бензин, защищаемое Вами правительство её заморозило... Да, да... опять правительство... У нас же рынок... ага...
Ни-и-из-зя-я пересматривать цену на бензин, защищаемое Вами правительство её заморозило... Да, да... опять правительство... У нас же рынок... ага...
Ну вероятно потому, что оно знает себестоимость и реальную прибыль компаний, участвующих в данном процессе и понимает, что есть возможность держать.
Но мы ушли от вопроса.
Видимо, "лучшее место" в случае с Русалом не доступно.
Что значит у Сечина кончился ресурс посещения президента? Вы в это верите? Я нет.
С каких это пор, вопрос себестоимости и формирования цены стал за правительством?Где я сказал про себестоимость?
Козак каждый месяц на себе рубашку рвет, что цена расти не будет, а если и будет, то в пределах инфляции.
И Козак ещё не ответил президенту, что да - придется цены отпускать или менять лимит, а цены уже поползли...Цены поползли уже давно и этот трЭнд отличается особой стабильностью.
А с учетом того, что как Вы утверждаете, бензина в стране залейся - это получается обман правительства?Обман правительством. "Налоговый маневр" был реализован в интересах определенных лиц и вопреки интересам "Роснефти". Бензина в стране меньше производить не стали, но правила игры изменились таким образом, что нефть для его производства стала стоить больше. А вся маржа от экспорта теперь идет тем, кто эту самую нефть гонит за бугор.
Не ценообразования, а ценовой политики - ценового коридора для разных секторов и направлений, а также вопрос управления собственностью в критических отраслях, к коим перечисленные имеют прямое отношение.Вы предлагаете, чтобы ДАМ сам себя высек? Не дождетесь.
А вот Сечин - не член правительства.
На международном форуме? Лучше места для таких внутренних разборок просто не найти... :)))Фамилии он не называл. Наоборот, обвинил во всем звездно-полосатых. Сделал красиво :)
Подоплека их простым смертным не известна, мы можем только фантазировать на тему почему. Да и то, только по обрывкам, которые всплыли на поверхность.
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США получили контроль за алюминиевой промышленностью России
...по обрывкам, которые всплыли на поверхность.Вот ещё один обрывок всплыл:
Чемезов допустил создание «одной большой авиастроительной компании»С каждым днём чудес всё больше. А ну как объединятся Боинг и Сухой...
https://www.rbc.ru/business/07/06/2019/5cfa7b219a7947df8a222cde?from=from_main
И контроль за алюминием получит объединённая компания Бухой :-)
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