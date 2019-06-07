США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин

Главный фактор изменений на мировых энергетических рынках - объем добычи нефти в США. Об этом заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечинв рамках энергетической панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"От этого, в конечном итоге, зависит предложение жидких углеводородов в мире, баланс спроса и предложения, цены на нефть, а также цены на все остальные энергетические ресурсы", - передаёт EADaily с ПМЭФ пояснения главы "Роснефти".

В то же время Сечин отметил, что доминантой экономической и внешней политики США стало подавление конкурентов. В качестве яркого примера он привёл компанию "Русал".

По словам Сечина, результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации, а с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" - не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов.