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07.06.2019
Военно-промышленный курьер

В Европе показали будущий облик авангардного авиалайнера

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Источник изображения: vpk-news.ru

Перспективное воздушное судно получило название известной электрогитары Gibson Flying-V, на которой играли Джими Хендрикс и Кит Ричардс.

Лайнер разработан голландскими инженерами из Delft Technical University и компанией KLM.

Преимущество самолета заключается в двух турбовентиляторных двигателях, расположенных на каждом крыле. Их наличие и аэродинамичный дизайн позволят расходовать на 20 процентов меньше топлива, чем на Airbus A350.

Самолет будет вмещать 314 пассажиров, но в ближайшее время клиентам KLM не удастся его протестировать. Ожидается, что он поступит в состав парка авиакомпании к 2040 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Продукция
А350
Компании
Airbus
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1 комментарий
№1
07.06.2019 13:21
Где "сверхтонкие " крылья , которые у МС-21 ...., которым грозятся завалить мировой рынок.
Где модное по мировым меркам размещение двигателей под крылом..., или пошёл возврат к флагманским Ил-62 и Ту-154 и эллипсоидному фюзеляжу от Бартини с расположением двигателей как на ВВА-14.
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