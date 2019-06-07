В Европе показали будущий облик авангардного авиалайнера

Перспективное воздушное судно получило название известной электрогитары Gibson Flying-V, на которой играли Джими Хендрикс и Кит Ричардс.

Лайнер разработан голландскими инженерами из Delft Technical University и компанией KLM.

Преимущество самолета заключается в двух турбовентиляторных двигателях, расположенных на каждом крыле. Их наличие и аэродинамичный дизайн позволят расходовать на 20 процентов меньше топлива, чем на Airbus A350.

Самолет будет вмещать 314 пассажиров, но в ближайшее время клиентам KLM не удастся его протестировать. Ожидается, что он поступит в состав парка авиакомпании к 2040 году.