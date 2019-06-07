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07.06.2019
Газета.ru

Нужно больше оружия: Зеленский пошел на поклон к сенату

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Источник изображения: gazeta.ru

Зеленский попросил у США новые вооружения

Украина нуждается в новых системах вооружений, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским сенатором. В сенате, в свою очередь, сообщили, что этот вопрос уже вынесен на обсуждение. При этом Вашингтон и так оказывает довольно существенную помощь украинской армии: в 2020 году на эти нужды будет выделено $250 млн.



Президент Украины Владимир Зеленский в ходе прошедшей 30 мая в Киеве встречи с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) информировал его о том, что украинская армия нуждается в новых системах вооружений. Об этом сам американский политик сообщил в среду на выступлении в сенате.

По его словам, помимо потребности в вооружении, они также говорили о "российской пропаганде", которую Москва якобы проводит вдоль восточной границы Украины.

В этом контексте они обсудили и "подавление сигналов вещательного телевидения" страны, которое Россия, по их мнению, использует, чтобы посеять семена раздора среди жителей Донбасса.

"Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации, и я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей", - сообщил сенатор.

Портман положительно отозвался о Зеленском и даже сказал, что "впечатлен от встречи" с ним. Их беседу он назвал продуктивной. "Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем", - отметил сенатор.

Он также рассказал о своем общении с недавно назначенным начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. По словам Портмана, у них был открытый и обстоятельный разговор о возможной помощи украинской армии со стороны США. По словам американского политика, он уже начал обсуждать этот вопрос со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил сената США и администрацией американского президента Дональда Трампа.

Роберт Портман вместе с сенатором от штата Иллинойс, демократом Диком Дурбиным в 2015 году создал в сенате США межпартийное объединение (кокус) в поддержку Украины. В этих штатах существуют сильные общины выходцев с Украины.

Стоит отметить, что Вашингтон уже оказывает довольно серьезную поддержку украинской армии, предавая ей новейшие вооружения.

20 мая в пресс-службе минобороны Украины сообщили, что Соединенные Штаты передали ВСУ две радарные станции контрбатарейной борьбы. Передача радаров класса AN/TPQ-36 проходила в Киевской области.

Во время церемонии подполковник США Тод Хоф вручил заместителю начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Родиону Тимошенко сертификаты на владение этими средствами контрбатарейной борьбы, отметили в сообщении оборонного ведомства. Тимошенко обратился к украинским военнослужащим с призывом освоить высокотехнологичное вооружение на учебных полигонах, чтобы эффективно применять его против врагов Украины в бою.

В украинском министерстве сообщили, что с 2014 года американская сторона передала украинским военным уже 13 современных контрбатарейных радаров. "Мы уже стали свидетелями, как такие радары защищают территорию Украины на востоке. Эти контрбатарейные станции - часть помощи США в вопросах безопасности, стоимость которой свыше $1,1 млрд. США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Кроме этого, мы поможем Украине развивать ее оборонительные институты", - заверил офицер армии США.

Радары класса AN/TPQ-36, о которых идет речь, являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы. Они предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Такая станция способна обнаруживать и определять координаты огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

До этого, в середине марта, представитель ВСУ генерал-майор Николай Шевцов сообщил, что в течение 2014-2018 годов в рамках предоставления материально-технической помощи со стороны Соединенных Штатов и других партнеров в украинские воинские части было поставлено более 400 единиц основных образцов вооружения и военной техники. Кроме того, Киев получил более 9,5 тыс. других устройств и техники, подчеркнул он.

США также оказывают и денежную помощь Украине. В середине мая украинский посол в США Валерий Чалый заявил о намерении Вашингтона увеличить военную поддержку Киева в 2020 году.

Диппредставитель уточнил, что американские бюджетные проекты уже сейчас находятся на рассмотрении в конгрессе. Они предполагают увеличение военной помощи, в том числе поставок летального оружия оборонительного характера, по сравнению с 2019 годом. По словам Чалого, Вашингтон собирается выделить на помощь более $700 млн.

Но сами США оценивают свои возможности оказания помощи Украине гораздо скромнее. За два дня до заявления Чалого стало известно, что в палате представителей американского конгресса начался формальный процесс утверждения проекта оборонного бюджета на следующий год. Он предусматривает выделение $250 млн на оказание помощи украинской стороне. Документ разместили на сайте комитета.


Лидия Мисник

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