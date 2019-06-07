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07.06.2019
Военное обозрение

В Израиле заявили о беспомощности КАЗ "Трофи" против российских ПТУР

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Комплекс активной защиты Trophy, разработанный в Израиле и ставший основным КАЗ для танков "Абрамс", плохо приспособлен для отражения комплексных атак российских противотанковых средств.

Источник изображения: Пресс-служа ВС США

В эти дни в Тель-Авиве проходит 10-я Международная выставка вооружений ISDEF 2019. Для этого мероприятия израильские оборонные компании приберегают самые последние новинки, также там присутствует большое количество военных из разных стран и представители ВПК со всего мира.

В ходе выставки источник в военно-промышленном комплексе Израиля заявил корреспонденту ТАСС о том, что комплекс активной защиты Trophy, известный также как "Меиль руах" ("Ветровка") может быть беззащитен перед пуском нескольких противотанковых средств одновременно.

Trophy неэффективен против российских противотанковых средств

Источник отмечает, что КАЗ высоко эффективен против одиночных запусков ПТУР и реактивных гранат, даже если они осуществляются с разных направлений. Однако против атаки, осуществленной с минимальным интервалом с одного направления, комплекс пока не приспособлен.

Комментируя этот факт, собеседник информационного агентства отметил:

Именно по такой схеме действуют новейшие российские ПТУР – например, модернизированный "Корнет" и одноразовые гранатометы.

Уточняется, что имеется в виду "Корнет-ЭМ", экспортный вариант известного противотанкового комплекса, а также одноразовый гранатомет РПГ-30 "Крюк", снабженный имитатором ракеты, который выстреливается непосредственно перед пуском основного заряда.

КАЗ Trophy еще только предстоит научиться эффективно бороться с ПТУР и реактивными гранатами, действующими по этой схеме.

- цитирует израильтянина ТАСС.

Комплекс активной защиты Trophy на данный момент является самым массовым КАЗ в мире. Помимо танков Армии обороны Израиля им будут оснащены танки "Абрамс" сухопутных сил и Корпуса морской пехоты США.

СПРАВКА

Компания "Рафаэль", разработчик КАЗ, отмечает, что на данный момент время его непрерывной работы на разных образцах техники превысило 500 тысяч часов.

Комплекс Trophy состоит на вооружении Армии обороны Израиля и Сухопутных войск США. По данным компании "Рафаэль", общее время его непрерывной работы на разных образцах техники достигло 500 тыс. часов.

В сентябре 2017 г. армия США заключила первый контракт на поставку данной системы. Всего было поставлено 87 комплектов (по числу штатной численности бригады). В 2018 был заключен новый контракт на поставку элементов комплекса на сумму 193 млн долларов. На данный момент число оснащенных КАЗ "Абрамсов" достигло 274 штук.

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Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Корнет
Корнет-ЭМ
РПГ-30 Крюк
Тигр-М
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