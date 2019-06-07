Войти
07.06.2019
Российская газета

Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед "Корнетом"

849
1
0
Источник изображения: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новейший израильский комплекс активной защиты Trophy оказался неспособным противостоять современным российским противотанковым средствам.

Об этом ТАСС рассказал источник в военно-промышленном комплексе Израиля на десятой международной выставке вооружений ISDEF 2019. Он добавил, что Trophy, поставляемый для бронетехники армии обороны Израиля и сухопутных войск США, способен эффективно отразить одиночный запуск противотанковой ракеты. Но нескольким пускам с минимальным интервалом, а именно так действуют новейшие российские системы, Trophy пока не может противостоять.

Под российскими современными системами подразумеваются противотанковый комплекс "Корнет-ЭМ" и одноразовый гранатомет РПГ-30. Первый в состоянии запускать две ракеты в одном луче с минимальным интервалом, а второй оснащен имитатором ракеты, который выпускается перед пуском основного заряда. Поэтому Trophy еще предстоит научиться эффективно бороться с подобными противотанковыми средствами.

Trophy стоит на вооружении армии обороны Израиля и сухопутных войск США. В марте 2019 года подписан контракт стоимостью 79,6 миллиона долларов на поставку комплекса активной защиты для американских танков M1A2 Abrams.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Корнет
Корнет-ЭМ
РПГ-30 Крюк
Тигр-М
Похожие новости
07.06.2019
В Израиле заявили о беспомощности КАЗ "Трофи" против российских ПТУР
07.06.2019
Российский "Корнет" превзошел западный Trophy
06.06.2019
Источник: израильский комплекс Trophy беззащитен перед противотанковыми средствами России
26.08.2015
Что привлекает королей
26.12.2012
Танки перешли границу
1 комментарий
№1
07.06.2019 15:54
Собственно, о чем я и говорил. Залповый пуск двух ракет с одного направления или пуск двух ракет в одном луче "Меиль Руах" отразить не сможет из-за времени, необходимого на перезарядку и доворот контрбоеприпаса на цель. А вот у РПГ-30 может и лидирующую и основную гранату поразить из-за малой дистанции между ними. Этот РПГ заточен против КАЗ с осколочно-фугасными гранатами-перехватчиками.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 19:57
  • 284
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 07.06 19:57
  • 52
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 07.06 19:27
  • 1
В ООН принята антироссийская резолюция по Грузии
  • 07.06 19:15
  • 16574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 19:01
  • 25
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 07.06 18:55
  • 28
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 07.06 18:32
  • 52
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 07.06 18:30
  • 22
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 07.06 18:16
  • 42
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 07.06 17:58
  • 40
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 07.06 17:53
  • 123
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 07.06 17:42
  • 0
Моя биография или мой путь
  • 07.06 17:40
  • 0
На китайский рынок акций повлияла торговая война
  • 07.06 17:25
  • 1
Бог войны получил новейший звукометрический комплекс
  • 07.06 16:29
  • 4
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра