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07.06.2019
ЦАМТО

Снайперы ВВО разработали тактику противодействия танкам и другой тяжелой технике условного противника

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Российские снайперы на учениях
Российские снайперы на учениях.
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Карпов

ЦАМТО, 6 июня. На общевойсковом полигоне ВВО в Амурской области успешно прошла апробация новой тактики действий снайперских пар по противодействию танкам и другой боевой техники условного противника.

Новая тактика для снайперов разработана специалистами боевой подготовки и основывается на опыте современных военных конфликтов. Она заключается в ведении прицельного огня по смотровым приборам тяжелых боевых машин. Зная устройство машин и расположение на корпусе смотровой оптики, снайперы разбивают ее прицельными выстрелами. "Ослепший" экипаж боевых машин условного противника теряет возможность эффективно продолжать бой и становится легкой мишенью для противотанковых средств.

Для эксперимента использовалась специальные движущиеся мишени с обозначением смотровых приборов. Снайперы скрытно приближались к мишеням на расстояние менее 500 м и поражали их первым выстрелом.

Новый способ вывода из строя тяжелой техники расширил возможности применения снайперов и сделал их "универсальным оружием". В стартовавшем летнем периоде обучения новая тактика будет распространена в снайперских подразделениях общевойсковой армии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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3 комментария
№1
07.06.2019 04:33
Цитата, q
Новый способ вывода из строя тяжелой техники расширил возможности применения снайперов и сделал их "универсальным оружием".

Осталось ещё отработать методики по уничтожению стратегических бомберов и авианосцев (:
0
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№2
07.06.2019 13:13
Цитата, q
Новая тактика
Стрельба по смотровым приборам и щелям БТТ  - это НОВАЯ тактика ?!! Тогда кто там в пресс-службе Восточного военного округа служит - одни блондинки?
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№3
07.06.2019 16:26
Они ,что, по Абрамсам с Леопардами тренировались? Для таких тренировок пора соответствующие мишени оборудовать, вплоть до закупок за бугром. Или расчет на Украину с похожей техникой.
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Снайперы ВВО разработали тактику противодействия танкам и другой тяжелой технике условного противника